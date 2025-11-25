Feminicidios recientes: Las dolorosas marcas que agobian a RD

La violencia contra la mujer no se detiene, y cada víctima añade una nueva tragedia que sume a la República Dominicana en el luto, donde los verdugos amplían el radar de agresión y no se conforman con apagar las vidas de sus parejas, sino también la de las suegras e hijos.

Estos actos, cometidos por un amigo, novio, esposo o expareja sentimental, en algunos casos iniciaron con maltratos psicológicos y emocionales, y escalaron hasta afectar el estado físico de la mujer.

Con secuestros, golpizas, puñaladas, machetazos, heridas de balas, estrangulamiento, asfixia y quemadas, son solo algunas de las formas violentas y brutales en las que han muerto las víctimas.

En distintas reseñas periodísticas, se ha documentado cómo los agresores han intentado culpar a los celos y la posesividad como respuesta a la separación; sin embargo estos motivos no justifican la violencia de los hechos cometidos.

Así lo expresó la psicóloga Cristina Mena tras sostener un conversatorio con reporteros de este diario acerca de los feminicidios desde el punto de vista psicológico.

"No hay justificación para segar una vida", sostuvo.

Al tiempo añadió que "no podemos dejar de lado que la salud mental deteriorada, patologías psiquiátricas, colocan a las mujeres en riesgos que pudieran prevenir los desenlaces fatídicos si a esta mujer se le suple de las herramientas y habilidades para terminar el círculo de la violencia normalizado que antecede a todo feminicidio; las historias terminarían diferentes".

Lo que reflejan los datos

Los datos recopilados por Listín Diario señalan que de enero a mayo de 2025 se habían contabilizado 28 feminicidios; a partir de allí, las cifras siguen aumentando. Hasta octubre suman 50 las mujeres que ya no tienen voz.

Incluso la propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha admitido el incremento de esta ola de violencia, calificándola como una "pandemia".

Un reflejo de esto es la cantidad de proyectos como: “Savia”, “Eso es violencia”, “Cosas que no comparto”, “Déjala ir” y “Red Mariposa” son solo una porción de la cantidad de estrategias que se han lanzado en este año para mitigar los asesinatos de mujeres.

Estos son solo algunos de los casos que visibilizan las estadísticas de la violencia contra la mujer.

Asesinatos múltiples

Nelson Félix Miranda Hermida, en 1978, cometió su primer feminicidio. Asesinó de un disparo a su esposa Ana Argelia Abreu, un 24 de diciembre, mientras iban camino al salón de belleza ese día de Nochebuena.

Sin embargo, 47 años después, con un arma de fuego, la tragedia se repitió con su nueva familia, a la que también destruyó.

Nelson, a sus 79 años, les arrebató la vida a su esposa, Mayra Martínez Romero, de 65; y a su suegra Doris Romero, de 86. Ocurrió el 13 de octubre en su residencia en el sector El Millón, Distrito Nacional. Posterior al hecho, el verdugo se suicidó.

El 18 de junio, “¡Luis, no lo hagas, tú tienes hijos!” fue la súplica de una adolescente de 15 años, quien le imploraba a su padrastro, Luis Alberto Díaz Cruz, que no la violara ni la matara, pero aun así abusó de ella sexualmente.

Esto sucedió segundos después de que su padrastro asesinara con múltiples puñaladas a su madre Noemí Marte Encarnación, de 38, y su hermano, Axel Federico Ruiz Marte, de siete. Ocurrió en el Sector Arenoso, en el kilómetro 17 de la Duarte.

Tras intentar suicidarse con una herida en el cuello luego de cometer el crimen, Luis Alberto, de 56 años, falleció.

Samuel Mora Alcántara, de 49 años, ultimó a su expareja Elania Galarza Cabrera, de 35 años, y a la madre de esta, Beatriz Reyes Cabrera, de 65, en el sector Mejoramiento Social del Distrito Nacional. Ocurrió el 8 de julio en el sector María Auxiliadora.

Hansel Antonio Solís García, de 38 años, asesinó a tiros a su expareja, Roselin Fortunato, de 24 años, y causó heridas a Juana Fortunato Martínez, de 46 años, madre de esta. La tragedia ocurrió en el sector Mata Gorda, Santo Domingo Norte. Luego él se quitó la vida de un disparo.

Yudeuris Santana, conocido como “El Menor”, mató a su pareja sentimental, Edilenia Custodio, de 27 años, e hirió de gravedad a la hija de esta, de 11 años. Un hecho ocurrido en el municipio de Monte Plata el 31 de julio.

Crónica de un feminicidio anunciado

Uno de los casos recientes fue el de Catherine Rodríguez, quien fue secuestrada por su expareja, Cornelio Sarita Hernández, mientras se encontraba en su trabajo en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Monte Cristi.

Horas más tarde, Rodríguez fue localizada en una zona conocida como “Recta de Sanita”, donde fue encontrada con vida, pero con múltiples golpes.

Otros feminicidios

Mindalis Núñez, de 31 años, murió al recibir un impacto de bala en la cabeza que le propinó su pareja, un sargento de la Policía Nacional, Wilkin Vásquez Ozoria, en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.