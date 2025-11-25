Fallece Luis Ramón Cordero, figura del deporte y la comunicación

Luis Ramón Cordero, doctor en derecho y cronista deportivo, falleció este martes a sus 95 años de edad.

Su partida une al mundo deportivo, jurídico y comunicacional, sectores donde desempeñó un papel importante dejando un legado para la sociedad.

Apasionado del béisbol y oriundo de La Vega, Cordero desarrolló desde joven una devoción por el deporte. Ramón Cordero contó en una entrevista dada anteriormente a este medio que no pudo dedicarse a jugar béisbol pues “era muy flaquito y no tenía fuerzas”, sin embargo supo cómo involucrarse en él al aprovechar su memoria para contar los detalles de cada partido.

A lo largo de su vida, ejerció la abogacía. Fue egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1953.

Ocupó diversos cargos públicos, entre ellos fiscal de La Vega y de la provincia Duarte, miembro de la Junta Monetaria desde 1982 hasta 1986, presidió la unidad de Compras y Licitaciones de la Junta Central Electoral y también llegó a integrarse al alto directivo de la Liga de Béisbol en el período 1984-90 que más adelante presidió.

Posteriormente, su rol como juez titular de la Junta Central Electoral (1998-2002) reforzó su perfil como servidor público.

Cordero también desarrolló una importante carrera en los medios de comunicación, donde impulsó proyectos y ocupó posiciones directivas en periódicos como Listín Diario, Hoy, El Nacional y Última Hora, donde colaboraba y sugería ideas para enriquecer sus secciones deportivas.

En los últimos 30 años de su vida formó parte del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, institución que reconoce las figuras deportivas sobresalientes de la República Dominicana.

Sus familiares comunicaron que sus restos fueron expuestos el miércoles 26 de noviembre en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. ese mismo día recibió cristiana sepultura en el Cementerio Puertas del Cielo.