A exregidor Francisco Paulino se le ocupó en 2012 unos 6.8 kilos de cocaína

Francisco Alberto Paulino Castro, exregidor del municipio de Boca Chica en el periodo 2020-2024 y vinculado junto a 15 personas a una supuesta red de narcotráfico, fue apresado en 2012 por un cargamento de narcóticos.

Este dato está contenido en la solicitud de medida de coerción presentada la semana pasada por el órgano acusador sin muchos detalles.

“Fue detenido en septiembre de 2012 durante un operativo en el que se incautaron seis paquetes de cocaína”, dice el documento del Ministerio Público.

De acuerdo al reporte de la época publicado por Listín Diario, Paulino Castro transitaba junto a otras tres personas por la Autopista de Las Américas, cuando fue interceptado por los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) próximo al peaje en un vehículo marca BYD, de fabricación china.

Al grupo se le decomisó 6 paquetes de cocaína, que tenían un peso superior a los 6.8 kilos.

Según la información de esa fecha, los hombres fueron interrogados y luego enviados a la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo para ser sometidos a la justicia. Sin embargo, no hay evidencias en la web o en este medio que comprueben si fueron condenados por este acto delictivo.

Las otras personas que se señalan en este hecho fueron identificadas como Manuel Alberto Sánchez, Edward Valdez y Juan Pablo Florián Florián. Ninguno tiene lazos con la agrupación desmantelada la semana pasada por el Ministerio Público bajo el nombre de “Operación Kraken”.

Para 2012, la DNCD indicó que “amplían las investigaciones para determinar si esos hombres son parte de una red que recibe estupefacientes en el país, procedente del exterior, para luego enviarlos a Estados Unidos y Europa”.

Victoria en elecciones

En 2020, ocho años después de su detención por tráfico de drogas, Francisco Alberto Paulino Castro ganó en las elecciones municipales en Boca Chica y se convirtió en regidor por el Partido Revolucionario Moderno.

Datos de la Junta Central Electoral (JCE) especifican que su victoria se logró a través del Método de D'Hondt con 928 votos.

Además, mientras era regidor se desempeñaba como presidente del Consejo de Regidores de Boca Chica.

De acuerdo a investigaciones de este periódico, en la actualidad se desempeña como Analista de Proyecto de la Dirección Regional Santo Domingo Este del Programa Supérate.

Operación Kraken

De acuerdo a la medida de solicitud de coerción, Paulino Castro es uno de los 16 señalados en la operación bautizada como “Operación Kraken” que se encargaba de ingresar droga al Puerto Multimodal Caucedo para luego ser enviada a Puerto Rico, Estados Unidos y otros destinos.

A red en la que supuestamente participaba exregidor se le ha incautado ocho cargamentos desde 2015 Lea también

José Augusto Rodríguez Sánchez (el Rubio); Melvin Manuel Fis Taveras; Wilmer Evangelista Rumaldo; Ángel David Féliz Cuevas; Edwin Alberto Mejía Guerrero; Fernando Javier Castro Ramo; Wilson Tomás Altagracia de la Cruz; Leandro Manuel Arias Santana (Berni); Cleudi Zapata; Manuel Almancio Moreno de los Santos; Fernando de Jesús Ventura Segura; Jonathan Ditren (el Brujo); Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun) son los otros que junto al exregidor ya fueron arrestados.

Por su parte, las autoridades buscan a Marco Popovic, conocido como “El serbio” y Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel) y Francisco Colon Natera (Kelito), dominicanos.

Este lunes se entregó a través de un medio de comunicación José Francisco Sabino Castillo, alias Sabino, también vinculado a esta supuesta red.