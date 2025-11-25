Asesinato monte cristi
Ultiman a menor con arma blanca frente a la Gobernación de Monte Cristi
Un hecho de violencia cobró la vida de un menor de edad de nacionalidad haitiana, quien fue artacado con un arma blanca en la parte frontal de la Gobernación de esta ciudad de San Fernando, en Monte Cristi.
El fallecido respondía al nombre de Pwachoko Pierre.
Según fuentes extraoficiales, la víctima fue atacada en circunstancias aún bajo investigación y se ha señalado la posible participación de un hombre residente en el barrio Salomón Jorge de la misma localidad, supuestamente apodado "Sangre de Mono".
Miembros del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) han activado la búsqueda del presunto responsable para su apresamiento e investigación en torno a este caso que ha consternado a la comunidad.