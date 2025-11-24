¿Qué dice el director de la Policía Nacional sobre sentencia del TC que despenaliza sodomía?

El director de la Policía Nacional afirmó este lunes que la institución cumplirá la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que despenaliza las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas, pero recordó que la entidad mantiene sus propias normas y controles internos.

"Nosotros somos obedientes a las decisiones emitidas de la Alta Corte, pero también la Policía Nacional tiene sus normas y sus reglamentos, y tenemos organismos de control interno que son quienes están dados a fiscalizar", señaló el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.

Agregó que la institución "se basa en sus normas y en las recomendaciones a quien la viole de parte de los organismos de control interno".

Guzmán Peralta habló del tema tras la reunión de Seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía.

La sentencia TC/1225/25 anuló el artículo 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que penalizaban la "sodomía" con hasta dos años de cárcel.

El TC consideró que esas disposiciones violaban el principio de razonabilidad y discriminaban injustificadamente a las personas homosexuales.

Según la decisión, ambas normas afectaban la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho al trabajo de los miembros de ambas instituciones, por lo que ordenó su eliminación del ordenamiento jurídico.

La vicepresidenta Raquel Peña también reaccionó ayer a la sentencia durante una visita en Santiago.

En declaraciones a la prensa, Peña econoció la independencia de los poderes del Estado, pero aclaró que esto "no significa que el Poder Ejecutivo esté de acuerdo con esa decisión".

"Son poderes independientes. Ellos actuaron de esa manera. Eso no significa que el Poder Ejecutivo, estemos nosotros, de acuerdo con esa decisión", dijo.

La iglesia católica ha rechazado la despenalización de la sodomía.