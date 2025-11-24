Jennifer Cristal, la peruana amorosa que murió en Jet Set

Cargada con una maleta de sueños y la promesa de abrir un salón con su hermana, Jennifer Cristal Contreras llegó a Santo Domingo a continuar preparándose en el área de la belleza y visitar a familiares paternos, sin imaginar que una salida con amigos, terminaría con sus planes la fatídica noche del 8 de abril.

Amorosa, cariñosa, feliz y querida por todos, son algunos de los calificativos que adornaban a esta dominico peruana residente en Estados Unidos, de 23 años, que habría cumplido 24 el 9 de abril, cuyos sueños se vieron truncados con la caída del techo del Jet Set.

“Jenni era una niña muy amorosa, cariñosa, feliz con una sonrisa grande, ella amaba a todos a su manera y era una niña llena de vida, que quería a todos y todos la querían”, así la recuerda su hermana mayor, Luz Contreras, quien la motivó a inclinarse por el área de la belleza.

“Su sueño era abrir el salón conmigo, era algo que no paraba de hablar y yo le decía que sí, que después que tomara la licencia íbamos a hacer eso”, expresó al conversar con periodistas de Listín Diario.

Luz recuerda como fue la noche del 7 de abril, la última vez que tuvo contacto con Jennifer, quien le dijo que iría a cenar con amigos. Sin embargo, la mañana siguiente todo se tornó en caos y confusión al enterarse de lo sucedido en la discoteca, sin imaginar que Jenni se convertiría en una de las 236 víctimas mortales de la tragedia.

Jennifer Contreras.Fuente externa

“Una prima me mandó un mensaje temprano y me dice ‘tú escuchaste lo que pasó en Jet Set’ y le digo no que es eso y yo estaba confundida y mientras me respondía por mensaje, busco en Google y ahí es que veo que se cayó el techo en la discoteca, pero nunca se me ocurrió que ella estaba ahí”, manifestó.

A esto le siguieron otros mensajes donde le dijeron que Jenni estaba ahí, sintiendo Luz como el mundo se paró, aunque no perdió las esperanzas y se mantuvo llamando al número celular de su hermana, esperando una respuesta.

“Yo estoy aquí y suena, pero nadie lo coge y pensé que ella seguro se fue temprano, pero no sabía a qué hora se cayó el techo, todo eso estaba en el aire y entonces yo dije más seguro no llegó o se fue a dormir, porque a ella le gusta dormir, la conozco a mi hermana y entonces yo dije, no ella está durmiendo, después que me confirmaron todo, dije no, algo pasó”, declaró.

La silla vacía

De su familia, Luz fue quien vino al país para localizar a su hermana, llegando hasta el Instituto Nacional de Patología Forense, donde pasaron cuatro días hasta que finalmente pudo identificarla y realizar el proceso de repatriación a Estados Unidos, donde aguardaban sus padres y tres hermanos.

La tristeza de tener la silla vacía de Jennifer, esta familia la siente cada día, marcándose más la ausencia en fechas especiales, como este jueves, Día de Acción de Gracias, el primero en que Jenni no está.

“Aquí en los Estados Unidos celebramos acción de gracias y ella no está, pasó el cumpleaños de mi mamá y ella se la pasó llorando todo el día, viene mi cumpleaños también y yo no quiero hacer nada, yo solo quiero estar con ella y ella no está. Es una tristeza y depresión que a uno le da de repente, dice si estoy fuerte, tengo que seguir adelante, pero uno sigue recordándola, sigue queriéndola, uno nunca va a dejar de pensar en su ser querido, era como mi mejor amiga, hacíamos todo juntas”, dijo entre lágrimas.

La tragedia

La tragedia del Jet Set ocurrió a las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos, conforme al informe del Ministerio Público, en su acusación formal en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores de la discoteca. El hecho ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal, armonizaba la canción “De color de rosa”, en uno de los tradicionales lunes bailables del histórico lugar de diversión.