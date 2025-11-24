Invitan a las familias a mantener a Cristo como centro del hogar

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, nuevo arzobispo coadjuntor de Santo Domingo, invitó ayer a las familias a mantener a Dios como centro en sus hogares, para que puedan guiar con fe y amor.

“Lamentablemente, muchas familias sacaron a Cristo de sus familias y sus vidas”, aseguró Morel Diplán durante la eucaristía realizada luego concluir la marcha “Un paso por mi familia”, en el parque Eugenio María de Hostos, bajo el lema “Con Esperanza hacia la Pascua”.

El prelado durante la homilía destacó que la familia no se centra en aprobar leyes que no aportan a los valores dominicanos; además, rechazó las nuevas aprobaciones dentro de las instituciones porque “son cosas que no nos representan como cultura”.

También resultó que las familias deben estar unidas ante los acontecimientos que ocurren en el país, en especial los jóvenes, que cada día se enfrentan a nuevas formas culturales implantadas para eliminar la familia.

“Una multitud se movilizó para decir ‘yo creo por la familia’, tenemos que tener mucho cuidado quiénes tienen responsabilidad en la educación de una familia”, dijo.

Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, nuevo arzobispo coadjuntor de Santo Domingo.RAÚL ASENCIO/LD

Señaló que muchas de las fallas que hoy afectan al país tienen su origen en hogares donde no se cultivan valores esenciales, como la honestidad, la responsabilidad, la transparencia, la fidelidad y el trabajo.

Sobre la caminata

Miles de feligreses caminaron por el amor, la familia y la vida. Unidos por la fe, la Iglesia católica realizó “Un paso por mi familia”, un encuentro para celebrar la unión. “Caminen por su familia, por las familias del mundo entero y por cada situación que le quieran encomendar al Señor”, así animaban a los fieles católicos antes de iniciar la caminata.

A la actividad asistieron feligreses de la nueva diócesis Stella Maris de Santo Domingo Este. La caminata procura unir a las familias de todo el mundo e impulsar los valores en la sociedad dominicana.

Pancartas y pequeños letreros que decían “por la vida”, “humildad”, “por el amor”, “castidad”, entre otras, se observaban en el lugar. Además, adultos y niños utilizaban camisetas alusivas a la actividad.

“Un paso por mi familia” es una experiencia iniciada en República Dominicana en el año 2012 por la Comisión Nacional de Familia (CNF), con el objetivo de resaltar los valores en la familia y luchar por la estabilidad familiar en el país.

En Santiago

Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y de diversas autoridades locales, la Arquidiócesis de Santiago celebró la tradicional caminata “Un Paso por mi Familia”, donde miles de feligreses marcharon desde el Estadio Cibao hasta el Parque Central de Santiago.

Al concluir el recorrido, se ofició una Eucaristía presidida por monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien exhortó a valorar la grandeza y la dignidad de la familia como célula fundamental de la sociedad y como “pequeña, pero poderosa, iglesia doméstica”.

Durante la homilía, el arzobispo destacó que la Iglesia invita a contemplar el reinado de Jesucristo como Rey del Universo, “muy distinto a los poderes de este mundo, donde se valore el amor, la misericordia y la entrega total”. Añadió que “Cristo reina desde la cruz, mostrándonos que la verdadera autoridad se expresa en el servicio, en la donación y en la capacidad de amar hasta el extremo”.

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó el acto realizado en Santiago.ONELIO DOMÍNGUEZ/LD

Afirmó que cuando Cristo ocupa el centro “todo se ordena: la vida, los afectos, las decisiones y los proyectos familiares”, y que una familia que reconoce a Jesucristo como Rey “encuentra luz en sus conflictos, consuelo en sus pruebas, alegría en su servicio y esperanza en su camino”.

La vicepresidenta Peña dijo la ctividad promueve la unión familiar y reafirma la importancia de la fe, señalando que Jesucristo debe ser “centro y guía de la familia dominicana.

Solemnidad en SFM

En San Francisco de Macorís, durante la celebración de la “Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo”, actividad que coincidió con la caminata, el obispo de San Francisco de Macoría, Alfredo de la Cruz Baldera, también instó a colocar a Jesucristo como el centro de las familias.

El prelado dijo que se vive un tiempo de dispersión con divorcios dolorosos y rupturas familiares, hermanos que no se hablan, padres y madres que viven bajo el mismo techo, pero con el corazón distante, además de hijos encerrados en su mundo digital, sin diálogo real con nadie.

“Una familia cristiana no es perfecta, pero está llamada a ser un pequeño reino de unidad, no de división; un hogar donde, a pesar de las diferencias, todos puedan decir: Aquí pertenezco, aquí me esperan, aquí me aman”, declaró en la homilía.

Consideró que si Cristo no está en el centro, todo se desordena, al igual que cuando una casa pierde su cimiento, se agrietan las paredes, el techo amenaza con caer.

“Eso mismo pasa con nuestra sociedad dominicana cuando vamos sacando a Cristo de la ecuación: Lo sacamos del matrimonio. Lo sacamos de la educación. Lo sacamos de la economía. Lo sacamos de la vida pública”, indicó.

De la Cruz Baldera dijo que los resultados de esa decisión son violencia doméstica e intrafamiliar, feminicidios, la delincuencia que ya no respeta edades ni espacios, corrupción que se vuelve “normal” y jóvenes sin sentido, sin rumbo, sin esperanza.

Castro Marte

Mientras el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, declaró que República Dominicana tiene su mayor activo, legado y promesa de futuro en la institución familiar.

“Hoy la familia está seriamente amenazada con la emergencia de valores contraculturales que contravención su naturaleza y misión. Urge fortalecer y defender la familia dominicana”, dijo en un mensaje colgado en su cuenta de la red social X.

Vice y sentencia

Sobre la reciente sentencia TC/1225/25 del Tribunal Constitucional, que elimina las sanciones a las relaciones consensuadas entre miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, Peña recordó que un poder independiente que adoptó la decisión. Dijo que la alta corte adoptó esa decisión, pero eso no significa que el Poder Ejecutivo esté de acuerdo. En la actividad se le leyó también un manifiesto en rechazo del fallo.