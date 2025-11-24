Eddy Alcántara dice que en tres años no ha existido problemas con el Viernes Negro

El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, habló de las medidas que se han tomado para evitar estafas en el viernes negro.

"La Protección de datos es esencial y confirmar el tipo de tiendas que ofrecen las ofertas ayuda a evitar cualquier engaño", enfatizó el director de Protección consumidor.

Afirmó la importancia de denunciar cualquier irregularidad en el formulario de reclamaciones para detectar y detener la publicidad engañosa como se ha hecho los últimos tres años.

"Tenemos tres años sin ningún problema en el viernes negro porque se han atendido las denuncias a tiempo con la ayuda de los mismo clientes, llamamos a la población a seguir comprando y disfrutar la fecha", aseguró.