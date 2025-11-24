BHD celebra la décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo

El Banco BHD realizó la décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, en la que resultó ganadora la activista comunitaria Nellys Margarita Heredia Agramonte, destacada por su liderazgo en la creación de asociaciones femeninas en la región Sur del país, con impacto en género, medioambiente y educación.

El acto se realizó en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y directivos del Centro Financiero BHD.

Durante la ceremonia, el presidente del Banco BHD, Steven Puig, resaltó que en estos diez años la premiación ha reconocido a más de cien mujeres y ha beneficiado a más de 430 familias con programas de asesoría, acompañamiento y redes de solidaridad.

“Hoy vemos cómo el Premio ha generado redes de solidaridad, fortaleciendo proyectos comunitarios sostenibles en áreas rurales y urbanas en nuestro país”, expresó Puig.

Asimismo, Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, destacó que el premio reafirma el compromiso de la entidad con el progreso humano y el desarrollo social del país.

“En el Centro Financiero BHD creemos que el progreso verdadero no se mide solo en términos económicos, también en progreso humano. Por eso, este premio es una celebración que nos llena de orgullo y esperanza. Es una invitación a reflexionar sobre el papel que todos tenemos en la construcción de una cultura país que impulse una mejor sociedad”, declaró.

Los segundos lugares fueron otorgados a Arisleyda Beard de Burgos, por su promoción del arte y la cultura en Puerto Plata, y a la doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza.

También se entregaron reconocimientos especiales a Delba Josefina Suero, Herminia del Pilar Perelló (Judith) y un homenaje póstumo a Norma Isabel Almonte Victoria.

Las demás ganadoras de esta edición fueron Cándida Mercedes Castillo Reyes (Mechy), Sor Janely Mercedes Paulino Madera, Norka Margarita Díaz Velázquez, María Estefani Zapata Mejía y Xenia Anacaona Gell de Álvarez.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, dijo que el premio se ha convertido en un referente de la mujer en República Dominicana.