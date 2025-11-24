Ambiente soleado y temperaturas frescas para este lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes se esperan condiciones favorables, con un ambiente soleado y temperaturas cálidas.

Este clima se pronostica hasta entrada la tarde, sin embargo, se espera que en las primeras horas de la noche y madrugada, el paso de una débil vaguada y los efectos del viento provoquen nublados con aguaceros dispersos y aisladas tronadas de viento.

Se espera que estas lluvias sean principalmente hacia regiones del norte, noreste, la llanura oriental y la Cordillera Central. Principalmente sobre: Samaná, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hato Mayor, Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantienen agradables y frescas, especialmente en horas de la noche y madrugada, en zonas montañosas y valles del interior.

El Indomet no descarta la ocurrencia de nieblas y neblinas, dado el mes y época del año, así como al ingreso de aire fresco y por viento del este/noreste.