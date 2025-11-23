SRS Cibao Nordeste está en proceso de validación de derechos laborales de servidor fallecido

El doctor Rafael Rodríguez, director de la Regional de Salud Cibao Nordeste, informó este sábado que continúa el proceso de revisión administrativa relacionado con los derechos laborales del fallecido servidor Antonio Merejo Muñoz, cuyo expediente aún se encuentra en fase de validación técnica y legal.

Rodríguez explicó que los datos que actualmente maneja la familia sobre los años de servicio y el monto de los pagos aún “no corresponden a la certificación final”, debido a que las verificaciones continúan abiertas.

La familia se queja de que su pariente murió de un infarto mientras trabajaba y no han reconocido los años que tuvo en servicio, por lo que las autoridades emitieron una nota aclaratoria.

El director señaló que el instituto ha dado seguimiento directo al caso desde el primer momento y aseguró que la prioridad es garantizar que la familia reciba lo que legalmente le corresponde.

Según establece la Ley 41-08 de Función Pública y el Reglamento número 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública.

“Entendemos el dolor que vive la familia del señor Merejo Muñoz y respetamos su necesidad de obtener una respuesta. Dejamos muy claro que ningún derecho que corresponda será desconocido. Estamos revisando cuidadosamente los registros, movimientos de nóminas y cada documento para asegurar que el tiempo de servicio y los beneficios se determinen con total exactitud. Tan pronto concluyamos el proceso, la familia recibirá una respuesta formal y documentada”, afirmó el funcionario.

Indicó además que se mantiene comunicación abierta y de orientación a los parientes y que todo el proceso se está llevando a cabo con estricta transparencia, tal como rigen los protocolos institucionales.

Aunque el servidor público fallecido no figuraba en la nómina del Servicio Nacional de Salud, el director regional explicó que la institución les está brindando el acompañamiento correspondiente en el caso y que existe total disposición para orientar a los familiares sobre los pasos administrativos, documentos requeridos y los plazos correspondientes.