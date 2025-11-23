Radhamés Jiménez juramenta a regidor del PLD y dirigentes del PRM

Un grupo de dirigentes y líderes comunitarios de distintas fuerzas políticas se juramentaron este domingo en la Fuerza del Pueblo (FP), durante un acto realizado en la comunidad de El Mamey, en Villa Mella.

El evento fue encabezado por el vicepresidente nacional de esa organización política, Radhamés Jiménez Peña, quien tomó el juramento a los nuevos miembros, destacando la importancia de esta integración como un reflejo del "creciente respaldo popular" que experimenta la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández.

Entre los juramentados figura el pastor y regidor ante la Alcaldía de Santo Domingo Norte por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Santana Manzueta Gil, quien encabezó el grupo de pastores y dirigentes que decidieron sumarse al proyecto político de la FP.

También pasó a formar parte de la FP el agroempresario y exdirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Crismel Placencio Cruz, junto a otros exdirigentes del mismo partido, como Benigno Flores, Benancio Velásquez Semos, Adriano Sepúlveda, Julio César González y Justiniano Huerto, entre otros.

Del ámbito religioso, se integraron a la organización los pastores Carlos Batista, Domingo Aybar, Wenceslao Cabrera, Ramón Matiz, Rafael Martínez y Mary Sánchez.

Asimismo, fue juramentado Marino Moreta, expresidente del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) y excandidato a diputado por Santo Domingo Norte, quien expresó su decisión de apoyar a la Fuerza del Pueblo por considerar que representa “la mejor propuesta política de cara al futuro inmediato del país”.

El pastor y regidor Manzueta Gil aseguró que “lo que se está viendo es que la Fuerza del Pueblo es la única opción para acabar con lo que está ocurriendo hoy en día”, en alusión a los males que, según expresó, afectan a los dominicanos como resultado del desgobierno encabezado por el PRM.

Radhamés Jiménez valoró la calidad de los nuevos integrantes y aseguró que su llegada fortalece a la Fuerza del Pueblo en un momento clave del panorama político nacional. “Estos hombres y mujeres hoy asumen el compromiso de trabajar por una mejor República Dominicana, de la mano del presidente Leonel Fernández”, expresó Jiménez Peña durante su intervención.

El acto concluyó con aplausos, consignas a favor de la FP y un llamado a continuar sumando fuerzas en todo el municipio de Santo Domingo Norte.