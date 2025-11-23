Flujo de aire fresco genera temperaturas agradables y chubascos aislados

Durante las primeras horas de este domingo se observan campos nubosos desplazados por el viento del noreste, generando lluvias dispersas sobre provincias como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Samaná, Santiago, entre otras zonas.

EI Instituto Dominicano de Meteorología (Indoemt) pronostica, después del mediodía, predominará un ambiente mayormente despejado en la mayoría de las provincias. Las lluvias que puedan presentarse serán aisladas y de corta duración, especialmente en sectores de la cordillera Central y el noreste del país.

Para mañana lunes, persistirá un ambiente relativamente seco y estable. Se espera un cielo mayormente despejado en gran parte del territorio nacional, con lluvias muy aisladas y débiles durante la madrugada, primeras horas del día o en horas nocturnas, producto del arrastre de humedad por el viento del este/noreste hacia la costa norte, el Cibao y la cordillera Central.

Temperaturas en descenso

Las temperaturas comenzarán a sentirse más agradables y frescas, especialmente durante la noche y la madrugada, principalmente en zonas montañosas y valles del interior. No se descarta la presencia de neblina en áreas altas. Estas condiciones más frías se deben al ingreso de aire fresco empujado por el viento del este/noreste, que continuará predominando en los próximos días.

Pronósticos locales

El el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas y la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.