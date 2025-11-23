Escuela Taller Museo Larimar capacita a 112 de sus egresados

En este año, una total de 112 jóvenes y adultos recibieron capacitación en joyería y lapidaria en la Escuela Taller Museo de Larimar, ubicada en el municipio de Bahoruco, provincia Barahona.

Elvis Céspedes, encargado del Centro Satélite del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) de Barahona, informó que desde el 2020 hasta la fecha se han formado más de 600 personas.

Los datos fueron ofrecidos el viernes en un recorrido con la prensa por el centro de capacitación, por el Día Nacional del Larimar, una piedra semipreciosa y única del país.

La Escuela Taller Museo de Larimar, creada en el 2014, es una entidad que se dedica a la enseñanza del pulido de la piedra azul y del montaje en la pieza de joyería en oro o plata.

Además, se ha convertido en un símbolo de oportunidades de desarrollo para los jóvenes y demás personas interesadas de la provincia de Barahona.

Una vez los estudiantes son egresados cuentan con un “préstamo semilla”, facilitado por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Promipyme) para motivar su emprendimiento en el área.

“Hay un acuerdo entre Promypime e Infotep; la formación la da Infotep. El acuerdo es que el egresado, la persona, tiene la capacidad con el título de buscar un préstamo semilla Promipyme. Préstamo de corta cuantía porque no tiene historial”, expresó Miguel Félix, administrador de la escuela por Promipyme.

El taller le brinda a los jóvenes la oportunidad de crear un oficio remunerativo.Dawson Samboy

“Aquí hay muchas personas en la zona y a nivel nacional que comenzaron muy pobres y trabajando larimar; han construido fortuna”, agregó.

Museo-tienda

En el mismo recinto, también funciona un museo-tienda, donde se exhiben los trabajos realizados por los estudiantes.

El larimar fue descubierto el 22 de noviembre de 1916 y empezó su comercialización en 1974 hasta el día de hoy.

Larimar, piedra semipreciosa.Dawson Samboy

La piedra semipreciosa aporta un valor significativo en el ámbito social y económico del país, y a pesar de los desafíos a los que todavía se enfrenta su industria, continúa fortaleciéndose por medio de la exportación, el turismo y la artesanía.