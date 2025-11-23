La Cuaba sale a las calles en rechazo a construcción de relleno sanitario

Decenas de residentes del distrito municipal de La Cuaba, de Pedro Brand han hecho suyas las calles de la comunidad este domingo en rechazo a la construcción de un relleno sanitario, en el paraje El Aguacate.

Con la consigna “No vertedero”, “Esto es solamente calentando el paso” vestidos de blanco y con carteles que expresan su rechazo, los comunitarios piden a las autoridades no se construya lo que alertan se convertiría en un vertedero.

Esta protesta masiva, que ha convocado a residentes de varias comunidades de La Cuaba, cuenta con el respaldo del director municipal, Carlos Montaño, quien pidió al presidente, Luis Abinader, poner un oído de escucha en el clamor de los comunitarios.

“Aquí con esta expresión le hacemos un llamado al presidente de la República (Luis Abinader), porque es un hombre que siempre tiene el oído en el pueblo, que chequee esta manifestación de La Cuaba”, expresó Montaño.

Montaño reconoció que se necesita un espacio para el depósito y recopilación de los desechos, sin embargo, insistió que La Cuaba apuesta al ecoturismo y desarrollo de la zona, lo que retrasaría esta construcción, que movilizaría alrededor de 500 camiones de basura diariamente.

El vertedero

La lucha en contra de la construcción del relleno sanitario se remonta hasta 2021, año en que la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad fue negado en 2023.

Sin embargo, este año el Tribunal Superior Administrativo ante un recurso ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción y quitándole sosiego a los comunitarios, que temen por su calidad de vida y estarían dispuestos a abandonar sus casas de materializarse lo que denominan un vertedero.

"Yo dije que si ponen ese vertedero me voy de aquí no sé para donde, yo me alojo aunque sea debajo de un puente, ese mal olor me va a mí a matar", manifestó Vicenta, de Paula, quien aspira al desarrollo de la comunidad que ahora ve crecer la tercera generación de su familia.