Sigue desaparecida comerciante que salió de La Vega para la avenida Duarte, en Santo Domingo

Tres días transcurrieron desde que la negociante Josefina Espinal, de 57 años de edad, viajó a Santo Domingo, el viernes 21 de noviembre, y hasta el momento su paradero continúa siendo desconocido.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por sus familiares, Josefina abordó un autobús del Expreso Vegano la mañana de ese día, como parte de su rutina habitual para abastecer su negocio.

Cámaras de seguridad confirmaron que llegó a Santo Domingo antes de las 10:00 de la mañana y fue vista en diferentes puntos de la terminal, entre ellos la entrada al baño y el área cercana de la parada.

Viste un pantalón jean azul, blusa de ramos, tenis y un abrigo rojo vino.

La comerciante salió para la Avenida Duarte, zona donde normalmente realiza sus compras. Desde ese momento no ha establecido comunicación ni ha sido vista nuevamente, lo que mantiene a la familia en un estado de profunda angustia.

Los parientes califican la desaparición como “completamente inusual”, señalando que Josefina siempre se mantenía en comunicación constante durante sus viajes y regresaba el mismo día a La Vega.

Por esta razón, hacen un llamado a la ciudadanía, comerciantes y transeúntes de la Avenida Duarte a revisar cámaras, fotos o cualquier detalle que pueda aportar información relevante.

La búsqueda se mantiene activa tanto en La Vega como en Santo Domingo, donde se desplegó un llamado urgente a la solidaridad.