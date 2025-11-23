Cárcel de La Victoria: El infierno para vivos que a sus 73 años parece llegar a su final

La cárcel de La Victoria marca su final con más de medio siglo de historias cruzadas que quedarían sepultadas en la memoria de reos y agentes policiales. Un centro que fue escenario de líos, fugas, torturas, corrupción, abusos sexuales y de muertes.

Por años, reporteros del Listín Diario e incluso los propios reclusos la describieron como un “infierno para vivos” por lo que allí sucedía. Para conocerla en detalle, nos debemos remontar a su historia.

Esta penitenciaría, ubicada al norte de Santo Domingo, fue construida en 1952 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Según reseñan archivos periodísticos de este diario, el penal no solo se usó para encerrar a criminales, sino también para martirizar a los opositores de su régimen.

Por sus celdas pasaron figuras históricas dominicanas como las hermanas Mirabal y miembros del Movimiento 14 de Junio.

Los hacinamientos

El Centro Penitenciario de La Victoria se diseñó para albergar 1,700 privados de libertad. Sin embargo, esta cifra aumentó mientras la estructura permanecía igual.

Con el tiempo, las remodelaciones en la infraestructura aumentaron la capacidad de reos, pasando a 2,103. Pero aun así, esto no fue suficiente. Cada vez se multiplicaba el número de internos. Esta situación se mantuvo sobre la mesa por más de siete décadas.

Los registros periodísticos de Listín Diario recogen que, para el 2007, la cárcel tenía 4,200 reos, mientras que, en el 2014, alcanzó una población de 8,555.

Diez años después, en el 2024 disminuyó a 6,816 privados de libertad. Sin embargo, la cifra era elevada para su capacidad. Dicha reducción se debió a los traslados de reos a otras cárceles del país en distintos momentos.

Debido al hacinamiento, convivían en la jaula entre bandos: adultos y menores. Sentenciados y preventivos. Acusados e inocentes aprendiendo a vivir entre criminales.

Múltiples reportajes de este diario han relatado las deplorables condiciones del penal de La Victoria, destacando su historial de males. Entre los títulos que visibilizaron esta realidad se encuentran: “Describen horrores en La Victoria”, “Como perros encerrados”, “¿Cuándo concluirán drama en La Victoria?”, “¡Increíble! Presos controlan patio del penal de La Victoria” y “La Victoria por dentro”.

Enfermedades

“Cada recluso tiene su historia clínica” es una publicación firmada por la periodista de salud Doris Pantaleón en octubre del 2015, detalle que, debido al hacinamiento, un centenar de presidiarios han sido víctimas de enfermedades que acortan su vida.

Desde diarrea, tuberculosis, VIH, sida e incluyendo otras infecciones de transmisión sexual. Otros padecen de trastornos mentales.

Tras las rejas: Fugas y más

Tras las barras de hierro, La Victoria guarda historias innumerables. El penal ha sido objeto de disturbios que, entre motines, tiroteos, incendios, inundaciones y fugas, ha tenido que reinventarse.

Incluso los presos hasta incurren en las huelgas quemando ropas, colchones y sábanas, como forma de exigir mejoras.

Así lo relata el escrito de este diario “Presos de La Victoria mantienen protesta” de la fecha 19 de septiembre de 1996.

Durante siete décadas, en esta cárcel se registraron incendios, muchos letales, dejando a decenas de reos sin vidas y cientos de heridos producto de las quemaduras.

Uno de los incendios que conmocionó a la nación ocurrió el 19 de marzo de 2024, a causa de un cortocircuito. Este hecho dejó un saldo de trece privados de libertad muertos y decenas de heridos con quemaduras.

Con este siniestro trasladaron 1,800 reos a distintas cárceles del país, según el escrito.

Otros relatos

La cárcel de La Victoria también refleja otros hechos de muertes, como el asesinato en el 2010 de José Gabriel Arias Castillo (Alex el Pelotero), un recluso vinculado a Figueroa Agosto, un exnarcotraficante puertorriqueño.

Según las investigaciones policiales, el matador intelectual fue Jaime Espinal Alcántara (el Boxeador), acusado de dirigir una red de matones de 1,500 hombres en la cárcel.

Todos los relatos no son trágicos. Algunos lo son bochornosos.

En el 2006, un coronel, un sargento y los integrantes de una patrulla de la Policía Nacional sacaron de la Penitenciaría La Victoria a un recluso acusado de traficar cocaína, con quien compartieron tragos en una plaza comercial de la capital, reseñaron Ramón Pérez Reyes y Ramón Cruz Benzan en su escrito “Reclusos que parrandeaban está acusado de traficar 442 kilos de cocaína”.

Formación académica

A pesar de estar recluidos de libertad, tienen derecho a estudiar. Hasta la fecha, los reos participan en programas educativos para integrarse a la sociedad con un oficio aprendido.

A través de escuelas vocacionales como el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), por lo que cumplan su condena con conocimientos en deportes, relaciones humanas, informática, panadería, plomería, francés, inglés y formación religiosa, artesanía y otros talleres.

Asimismo, en esta cárcel la actividad económica y los emprendimientos florecieron entre reos. Desde colmados, paleteras, bancas de apuestas, barberías, botica, compraventas y otros negocios.

La Victoria se vacía

El cierre de La Victoria dará vida al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. La capacidad de esta cárcel siempre fue cuestionada.

Una publicación titulada “Pastoral Penitenciario insiste en cierre de cárcel La Victoria”, firmada por Katheryn Luna en octubre de 2015, relata que Fray Arístides Jiménez Richardson exigía sacar de servicio la cárcel.

No obstante, según archivos de este diario, en el 2007 la Dirección General de Prisiones había planteado la demolición de La Victoria y en su ausencia sustituirla con la construcción de dos cárceles.

Incluso mandatarios como Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader admitieron la sobrepoblación y concluyeron con que la solución para garantizar condiciones favorables hacia los presos era un cambio de infraestructura.

Finalmente, el traslado de los primeros reos hacia la nueva penitenciaría, denominada la Nueva Victoria, se inició esta semana.

