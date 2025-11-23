Abinader anuncia soluciones a problemas de alcantarillado, agua potable y electricidad en Higüey

El presidente Luis Abinader encabezó este sábado un encuentro con comunitarios de Higüey, a quienes anunció soluciones de alcantarillado y agua potable, las cuales consideran sus mayores necesidades. El anuncio lo hizo junto a Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Asimismo, el jefe de Estado informó que se realizan inversiones importantes para mejorar la eficiencia energética y resaltó la necesidad de crear planes de emergencia para ambos sectores, de manera que se puedan ofrecer respuestas oportunas a la población.

Durante la nueva entrega de “El Gobierno Contigo”, celebrada en Higüey, La Altagracia, el presidente Abinader indicó que el desarrollo en esta zona no tiene precedentes, al tratarse de la provincia de mayor crecimiento del país, lo cual ha creado un desbalance importante entre los servicios públicos y las necesidades de la gente, por lo que continuarán trabajando arduamente para alcanzar soluciones a corto, mediano y largo plazo.

Estos encuentros persiguen la identificación de los problemas prioritarios en las zonas visitadas, además de pasar balance a las obras que se llevan a cabo y las que aún hacen falta.

Solución a problemas de agua

Wellington Arnaud manifestó que en diciembre se lanzará la licitación para el anhelado alcantarillado sanitario de Higüey, para una inversión de USD 124 millones, abarcando más de 200 kilómetros de tuberías y una nueva planta de tratamiento.

Para la solución del agua potable, el titular del Inapa reveló que este mes de noviembre iniciará la licitación del acueducto del Cerro, que permitirá independizar 36 barrios del acueducto de Higüey para eficientizar la distribución. Esta obra iniciaría en 2026.

Asimismo, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el financiamiento del alcantarillado y acueducto de Verón, a iniciar a mediados de 2026.

Abinader solicitó la entrega de un cronograma de soluciones detallado, con el objetivo de comunicar de manera efectiva a la población las acciones del Gobierno para su beneficio.

Nuevas líneas eléctricas

Para mejorar la eficiencia del servicio eléctrico en esta demarcación, el mandatario resaltó que se reforzarán las inversiones en líneas, transformadores y subestaciones. En este sentido, se informó que ya hubo un aumento de 79 a 146 transformadores y se proyecta alcanzar los 240 para 2028.

Nuevas aulas, circunvalación La Otra Banda y Hospital de Verón

En el sector de educación, el Gobierno proyecta entregar para 2026 más de 230 aulas distribuidas en nuevas escuelas y diversos centros educativos a ser remozados. Mientras, en el sector de salud, se indicó que el Hospital de Verón será terminado en junio de 2026.

De su lado, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, indicó que la circunvalación La Otra Banda sería entregada en un período de 14 meses para mejorar la movilidad en la provincia y adelantó que los muros de gaviones ya terminados están dando buenos resultados, evitando inundaciones en las comunidades circundantes.

Se continúa, además, con los programas de asfaltado y bacheo, así como la recuperación de la carretera del Coral.

Se ordenó además el levantamiento de canchas e instalaciones requeridas, con el fin de hacer un aporte especial que beneficie el sano desarrollo y esparcimiento de niños y jóvenes recordando que se está construyendo una nueva cárcel y se está terminando el mercado.

El “Gobierno Contigo”, que tuvo lugar en el polideportivo Leo Tavárez, crea un espacio de conversación cercana y directa con la comunidad, permitiendo así agilizar la búsqueda de soluciones a problemáticas que afectan poblaciones vulnerables.

Allí, representantes de la comunidad expresaron también la necesidad de reparación de viviendas, un nuevo cuerpo de bomberos, la reparación de puentes, autobuses para los pastores, salones multiusos, una plaza de la cultura, autobuses para los deportistas, autobús y adaptación de escuelas para niños con discapacidad, unidad de patología forense, un centro oncológico, entre otras.

Supervisa programa de asfaltado y jornada de inclusión social

El mandatario inició su jornada sabatina supervisando el programa de asfaltado en el sector Los Morales, donde se ejecutan mejoras en calles y vías públicas para fortalecer la movilidad y el desarrollo urbano.

Los trabajos abarcan los sectores Los Morales, Don Fello, Elías María Montes, Los Molinos, Las Caobas, La Malena y Villa María, con la intervención de 10.23 kilómetros de calles, además de la construcción de aceras y contenes a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Alcaldía de Higüey.

La inversión estimada en estas obras asciende a RD150 millones, recursos destinados a garantizar una intervención integral que impacte de manera directa en la calidad de vida de los residentes.

Luego, el jefe de Estado se trasladó al Liceo Juan Pablo Duarte, en el sector Los Soto, para supervisar la jornada de inclusión social realizada por la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) en beneficio de los residentes de la demarcación.

Al dirigirse a los presentes, el mandatario reiteró que el programa honra su nombre, "Primero Tú", porque coloca a los ciudadanos en el centro de las acciones del Gobierno.

Exhortó a los asistentes a acudir a las entidades que ofrecen servicios, recordándoles que están ahí para brindarles atención de manera permanente.

“Vayan a cada una de esas oficinas, investiguen de qué se trata, investiguen qué ofrecen. Traigan a otras personas y sepan que no es solamente en el día de hoy, sino que esas oficinas y esos servicios públicos están siempre dispuestos a ayudar y a solucionar los problemas de la gente”, expresó el presidente Abinader.