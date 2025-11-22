Sábado soleado, favorable para actividades al aire libre

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica un ambiente soleado y poco nuboso, favorable para llevar a cabo actividades al aire libre, este sábado.

Esto debido a una masa de aire con bajo contenido de humedad más la incidencia de un sistema anticiclónico.

Sin embargo, prevé algunos chubascos matutinos y aislados sobre Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor y La Altagracia, producto del arrastre del viento y los efectos orográficos.

En horas de la tarde, estos chubascos estarán presentes en zonas cercanas a montañas, especialmente de la Cordillera Central.

Para mañana domingo, debido a la incidencia del sistema de alta presión en varios niveles de la troposfera y la masa de aire con poco contenido de humedad, se observará un cielo mayormente soleado con escasa nubosidad. No obstante, hacia localidades de la Cordillera Central, ocurrirán chubascos locales, debido a los efectos orográficos y el arrastre del viento del noreste.

El Indomet señala que, durante esta época de finales de otoño y el cercano inicio del invierno, las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante las horas del día, mientras que en la noche y la madrugada se tornarán más agradables y frescas, especialmente en las zonas montañosas y en los valles del interior. Además, no se descarta la presencia de episodios de neblina. Estas condiciones se deben al ingreso de aire fresco procedente del noreste, asociado al paso ocasional de sistemas frontales.

Pronósticos locales

Para el Gran Santo Domingo habrá condiciones de buen tiempo, ambiente soleado y poco nuboso.

La temperatura mínima entre 20 °C y 22 °C; máxima entre 30 °C y 32 °C.