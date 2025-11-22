Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Minibús cae al vacío en Maizal durante persecución; hay 23 indocumentados lesionados

Entre los lesionados se encuentran cuatro niños.

El accidente ocurrió en Maizal

Redacción Listín DiarioSANTIAGO, RD

Al menos 23 personas, de nacionalidad haitiana, resultaron heridas, en un accidente ocurrido en la comunidad de Maizal, provincia Valverde.

Se informó que el vehículo, presuntamente usado por una red que se dedica al tráfico de indocumentados desde la frontera con Haití, era perseguido por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD).

El conductor, que viajaba a alta velocidad en un intento por escapar, perdió el control y se precipitó por encima de los aproches de un puente, cayendo al vacío.

Un amplio operativo de emergencia fue desplegado en la zona. Un total de 18 ambulancias, junto a médicos y paramédicos, brindaron asistencia a los heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud en Esperanza, Mao y Santiago.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, así como personal médico y de enfermería, para ofrecer atención inmediata a las víctimas.

