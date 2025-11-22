Empleado del SNS muere de infarto y su familia denuncia que desconocen los 24 años de labor

La joven Estivali Merejo Simé afirma que realizó una denuncia pública al Servicio Nacional de Salud (SNS) y a sus dependencias en San Francisco de Macorís, alegando un trato indigno y el intento de desconocer los derechos laborales de su padre, el fallecido señor Antonio Merejo Muñoz.

Según relata Estivali Merejo, su padre laboró por un largo período de 22 años para el SNS en esta provincia. Sin embargo, cinco meses después de su defunción, la institución solo pretende entregar a la familia la suma de 24 mil pesos por concepto de prestaciones laborales, una cifra que la familia califica de «irrisoria e inaceptable».

Asimismo, la joven señaló que el SNS solo ha reconocido 14 de los 22 años de trabajo del señor Merejo Muñoz. Sumándole a esto el hecho de que el primer evento cardiovascular (infarto) que sufrió el servidor público ocurrió mientras este se encontraba laborando en una de las Unidades de Atención Primaria (UNAP) bajo la jurisdicción del SNS.

Según indicó su hija, Antonio Merejo Muñoz recibía un sueldo de apenas 10 mil pesos mensuales, estaba formalmente nombrado como portero, pero en la práctica fungía como mayordomo en la institución.

La familia destaca que, a pesar de sus dos décadas de dedicación, el señor Merejo nunca recibió bonificaciones, sueldo 14 (regalía pascual) completo ni aumento salarial a lo largo de su carrera.

Estivali Merejo ha recorrido diversas dependencias del Servicio Nacional de Salud, tanto en San Francisco de Macorís como en Santo Domingo, en un intento desesperado por obtener una respuesta justa sobre las prestaciones.

“Me tienen de relajo; de aquí me mandan a Santo Domingo y viceversa. Nadie da una respuesta clara”, expresó la joven.

Hizo un llamado a las máximas autoridades del SNS y al propio presidente de la República, Luis Abinader, para que intervengan y se haga justicia laboral con su padre. Este hombre dedicó más de dos décadas de su vida al servicio público.