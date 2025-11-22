Monseñor Francisco Ozoria se reunió este sábado con el papa León XIV

La mañana de este sábado el papa León XIV recibió en la Santa Sede al arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria Acosta, en audiencia en el Vaticano, de acuerdo al boletín de la Oficina de Prensa del Vaticano.

La información no contiene detalles de lo conversado entre ambos representantes de la iglesia católica.

“Esta mañana el Santo Padre recibió en audiencia a: Su Excelencia Monseñor Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo de Santo Domingo (República Dominicana)”, dice el texto.

Se recuerda que la Santa Sede le quitó a Ozoria Acosta la potestad para administrar el patrimonio de la arquidiócesis a su cargo. En su lugar fue designado monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como nuevo arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

De acuerdo a una carta difundida por Francisco Ozoria Acosta y con fecha del 10 de noviembre, el nombramiento de un arzobispo coadjutor fue hecha por su solicitud. Aunque en la misiva, también indicaba que su suspensión se debía “por mala administración”.

“Según las Letras Apostólicas, se me suspende ´por mala administración´, así hay que entenderlo. Nunca se me amonestó o advirtió”, decía la comunicación.

Carlos Tomás Morel Diplán fue posicionado en este cargo el pasado 10 de noviembre y en la actividad estuvieron varios obispos, incluyendo a Francisco Ozoria.