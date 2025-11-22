ASCA del IDAC gradúa 37 nuevos profesionales en su décimo tercera investidura ordinaria

La Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA), órgano de formación especializada del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), celebró su décima tercera graduación ordinaria, en la que se titularon 37 nuevos profesionales de la carrera Técnico Superior en Administración Aeronáutica, luego de agotar dos años de estudios intensivos.

El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, indicó que los recién graduados de la ASCA se integran a un sector aeronáutico que mantiene elevados niveles de exigencia requeridos.

"La aviación civil continúa a consolidándose como un pilar estratégico de la economía nacional, superando los 20 millones de pasajeros transportados en 2025, cifra que demuestra el crecimiento sostenido del sector y su impacto como motor del turismo, el comercio y la competitividad del país. Con este grupo de egresados, la academia alcanza un total de 519 profesionales formados, distribuidos en 252 Técnicos Superiores de Administración Aeronáutica y 267 Técnicos Superiores en Control de Tránsito Aéreo en Aeródromo”, sostuvo Rodríguez Durán.

En ese mismo orden se expresó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien valoró el esfuerzo de los graduandos por insertarse en el sector aeronáutico y colaborar de mano con el turismo local; además, los felicitó por servir de estímulo y referencia para otros jóvenes.

"La consolidación de nuestro país y nuestra economía depende mucho de hombres y mujeres como ustedes, quienes se atreven a dar este paso de formarse como técnicos aeronáuticos", destacó el funcionario.

La directora de la ASCA, Clara Fernández, valoró el esfuerzo del equipo docente de la academia y de los propios graduandos por cumplir una vez más con la misión de crear entes productivos para la sociedad, con las competencias que demanda la aviación dominicana, pieza clave en el desarrollo sostenible del turismo y la economía de nuestro país.

“Hoy nos vestimos de gala una vez más para celebrar nuestro mayor activo, 37 nuevos profesionales preparados para insertarse laboralmente en la industria aeronáutica y contribuir en su desarrollo y competitividad. Con mucha satisfacción, ponemos a disposición del sector aeronáutico estos nuevos talentos, con una formación global e integral en materia de regulaciones y estándares de aviación civil nacional e internacional, infraestructura y gestión de aeropuertos, gestión del transporte aéreo, gestión de la seguridad operacional, servicios de tránsito aéreo, gestión aeronáutica y gestión de líneas aéreas; así como de conocimientos avanzados en organización administrativa y gestión de proyectos aeronáuticos”, sostuvo Fernández.

En representación de los estudiantes habló Astrid Massiel Agramonte Almonte, estudiante de honor Summa Cum Laude con el mayor índice académico de 3.98, seguida de Joan Silvio Encarnación D’Oleo, con 3.97, y Ana Carolina Castellanos Suriel, con 3.91.