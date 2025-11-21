Viento del noreste provocará chubascos en algunas localidades

El viento proveniente del noreste estará generando condiciones de inestabilidad este viernes, con aumentos nubosos ocasionales y chubascos dispersos, acompañados de posibles tronadas, especialmente en zonas cercanas al litoral costero atlántico durante las horas de la mañana.

Para la tarde y primeras horas de la noche el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), pronostica que las precipitaciones se extenderán hacia provincias como Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santo Domingo, Azua, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y Bahoruco.

para mañana sábado, desde la madrugada podrían registrarse chubascos aislados en la costa norte, el sureste y el centro del país, debido al arrastre de nubes generado por el viento del noreste. Sin embargo, durante el resto del día predominará un sistema de alta presión, favoreciendo un tiempo mayormente soleado y con escasa nubosidad en la mayor parte del territorio. Solo se esperan chubascos débiles y aislados en zonas montañosas como Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, Baoruco, Independencia y Barahona, especialmente hasta el inicio de la noche.

Temperaturas

En esta transición entre el final del otoño y el inicio del invierno, el Indomet explica que las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día, tornándose agradables y frescas en horas nocturnas y matutinas, sobre todo en áreas montañosas y valles del interior. “No se descartan episodios de neblina, asociados al ingreso de aire fresco del noreste y al paso ocasional de sistemas frontales”.

Pronósticos locales

Para el Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos con chubascos dispersos en la tarde. La temperatura mínima entre 21 °C y 23 °C; máxima entre 30 °C y 32 °C.