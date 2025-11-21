Salud llama de urgencia a vacunarse contra la influenza y advierte por mal uso de antibióticos

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que acuda a vacunarse contra la influenza; también advirtió que el uso incorrecto de antibióticos está generando resistencia antimicrobiana, transformando infecciones tratables en riesgos mortales.

"Ahora mismo van 800 vacunados contra la influenza. Nosotros tenemos 300 mil vacunas y estamos esperando que la gente acuda y estamos haciendo el llamado. La tenemos dispuesta para ellos", señaló el ministro a su salida de la clausura de la Semana de concienciación sobre la Resistencia Antimicrobiana, realizada en el Hotel Catalonia.

El funcionario explicó que el aumento de los casos de virus respiratorios es común en épocas de frío, alertando a la población que los contagios aumentarán, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, debido a la llegada del invierno.

Además, destacó el éxito de la campaña de vacunación infantil contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), por lo que resaltó que se han vacunado más de 4,000 niños contra el virus respiratorio sincitial.

Resistencia antimicrobiana y riesgo mortal

El ministro, durante su participación en la clausura de la Semana de concienciación sobre la resistencia antimicrobiana, hizo énfasis en la campaña de sensibilización sobre el uso responsable de antibióticos, debido a los posibles casos de mortalidad si se manejan de manera indebida.

"Los medicamentos que utilizamos comúnmente para tratar las infecciones bacterianas son mal usados muchas veces y eso ha creado que muchos organismos que anteriormente eran sensibles a los tratamientos, ahora esos medicamentos han perdido efectividad", explicó.

Atallah destacó que los antibióticos no pueden autorecetarse, ni ser prestados a otras personas, debido a su capacidad de crear organismos resistentes al tipo de fármaco utilizado.

"Infecciones que son fácilmente tratables o eran fácilmente tratables anteriormente, ahora se están convirtiendo en infecciones letales o mortales”, puntualizó.

Es por esto que, para evitar el uso indebido de los antibióticos, el Ministerio de Salud Pública lanzó su campaña de uso y consecuencias del uso de estos fármacos.

Campaña de prevención del dengue

El titular de Salud Pública afirmó que la República Dominicana es líder regional en el manejo de enfermedades vectoriales, alcanzando la reducción del 80% de enfermedades infectocontagiosas.

Señaló que las acciones preventivas son constantes, resaltando que se han realizado alrededor de 800 a 1,000 recogidas de residuos y fumigaciones semanales.

"Fuimos citados a la Conferencia Mundial de Salud Pública en Washington hace poco a dar la explicación de por qué somos líderes regionales en el manejo de control de enfermedades vectoriales", agregó.

Así mismo, la presidenta de la dirección de epidemiología, Yori Roque, destacó que en el boletín semanal de noviembre se reportó el aumento de los casos de resistencias bacterianas de las especies Klebsiella, Staphylococcus y Acinetobacter, géneros bacterianos que pueden causar infecciones graves.

"Llama la atención porque también ellas fueron parte de algunas de las bacterias que se identificaron cuando ustedes recuerdan cuando se hicieron los muestreos en los ríos, en las aguas contaminantes. Esto no responde más que al uso indiscriminado porque Escherichia coli es una de las principales que produce infecciones de vías urinarias. Y, para la cual, la mayoría de la gente se automedica muy frecuentemente”, dijo la especialista en enfermedades infecciosas.

El aumento de contagiados de esta batería deriva de un 12%, equivalentes a 1,000 casos de vías urinarias, según Roque.