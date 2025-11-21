Imponen prisión preventiva a hombre acusado de doble homicidio en SDE

Una jueza la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado de matar la madrugada del pasado lunes con un arma blanca a una mujer y a su hija adolescente, luego de que ingresara a su vivienda a robar.

José Francisco Montero Encarnación, de 36 años de edad, fue enviado a prisión al establecerse su vinculación con la muerte de María Morillo Morillo, de 45 años, y de su hija adolescente Elisabeth Ulloa Morillo, de 16 años, además de causarle graves heridas a una niña de 7 años, también hija de la fallecida.

Según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía de Santo Domingo Este, el hecho ocurrió en horas de la madrugada en la residencia de las víctimas, en un edificio del sector Brisa del Este.

La instancia establece que el agresor penetró con la intención de robar a la habitación donde las víctimas dormían, y, sin mediar palabras, Montero Encarnación las agredió salvajemente con el arma blanca.

Hombre acusado de doble homicidio dice que lo hizo bajo efectos de drogas Lea también

El fiscal Tito Oseas González, del Departamento de Litigación Inicial de la Fiscalía de Santo Domingo Este, presentó diferentes evidencias ante la jueza Karen Casado Minyety, quien ordenó el cumplimiento de la prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El Ministerio Público ha asignado provisionalmente a los hechos la violación a los artículos 295, 304 y 379 del Código Penal dominicano, así como el artículo 396, de la Ley 136- 36, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.