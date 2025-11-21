Wilson Camacho sobre el caso de Senasa: Pronto habrá noticias

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró ayer que se avecinan noticias sobre el proceso judicial que involucra al fraude en el Servicio Nacional de Salud (SENASA).

Al ser entrevistado mientras participaba en una actividad en la provincia Santiago, reporteros le preguntaron sobre el avance de las investigaciones que realiza el PEPCA ante las denuncias de un supuesto desfalco registrado en el SENASA.

Ante esto, Camacho respondió con las siguientes palabras: “Pronto habrá noticias”.

Han transcurrido más de 11 meses desde que el Ministerio Público recibiera un informe con la denuncia de un supuesto fraude en esa institución gubernamental, la cual fue depositada por el exdirector Santiago Hazím.

El presidente Abinader destituyó a Hazim del puesto en agosto pasado.

El pasado 13 de septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton y el nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Edward Guzmán, depositaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) un informe que contiene graves “hallazgos de irregularidades”, detectadas en el “marco de sus funciones”.

Las declaraciones de Camacho se producen alrededor de 70 días después de la entrega del documento judicial realizada por el Gobierno.

El primer informe, enviado en 2024, coincide con un reportaje realizado por la periodista Julissa Cespedes, que reveló la autorización de más de 4,000 procedimientos médicos, sin que los mismos se realizaran. De acuerdo a ese reportaje, para dar apariencia de legalidad se utilizaba un “call center paralelo”, que gestionaba las autorizaciones. Este centro de llamadas, supuestamente, operaba fuera de la institución y era dirigido, según la investigación, por exempleados.

Sobre la segunda investigación se desconoce lo que contiene el informe, pero también, a través de sus reportajes, Nuria Piera reveló que esa entidad pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales bajo la modalidad de contrato a empresas privadas para la atención primaria.

También habló de estafas con medicamentos, contabilidad, autorizaciones, operaciones falsas, entre otros.

También la periodista Edith Febles ha indicado que las empresas privadas para la atención primaria no ofrecen los servicios contratados, entre otras irregularidades.

Sumado a esto, Chanel Rosa Chupany informó que una de las actuaciones que se realizaron en Senasa, en la administración de Santiago Hazim, fue crear una doble contabilidad para “abrir un espacio financiero” y de esta forma la Sisalril no se diera cuenta de la deuda.

“Si una autorización costaba 20 mil pesos, se le ponían 2 mil para enviarla a la Sisalril, pero la Sisalril tiene toda la prueba”, dijo el exdirector de Senasa.