Dictan prisión preventiva contra exoficial del Estado Civil y un hombre imputados por falsedad

La jueza Rosaura Garabitos, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Peravia impuso un mes de prisión preventiva contra un exoficial del Estado Civil de Baní y un hombre acusados de incurrir en falsedad en escritura pública y prevaricación.

A Yohana Elizabeth de la Cruz Matos, exoficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Baní, y Dionicio Colomé, se les imputa como parte de un entramado que se dedicaba a la reconstrucción fraudulenta de actas del Estado Civil, bajo el sustento de documentos falsos, sin encontrarse las alegadas actas inscritas en los libros.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por Luis Armando Pimentel, fiscal de Peravia, y Esther González, procuradora fiscal adscrita a la Junta Central Electoral. También, participó un equipo de abogados representantes de la Junta Central Electoral que actuó como querellante.

Los imputados son procesados bajo los cargos de asociación de malhechores, falsedad en documentos públicos, alteración de las actas del Estado Civil y prevaricación, delitos sancionados por los artículos 147, 148, 166, 265 y 266 del Código Penal dominicano, así como el artículo 208 de la Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil.

La medida de prisión impuesta a De la Cruz Matos deberá ser cumplida en el centro penitenciario de Baní Mujeres, mientras que Colomé en la cárcel de Baní Hombres.