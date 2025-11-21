Consejo administración OIT aprueba implementar declaración de Punta Cana

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, presentó ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los resultados de la décima Reunión Regional Americana, celebrada en República Dominicana, la cual fue acogida por ese importante organismo ejecutivo.

Olivares Ortega destacó la defensa de la democracia, la paz, el trabajo decente, el diálogo y la protección social, como esencia de la Declaración de Punta Cana.

El ministro señaló que la reunión tuvo un carácter “histórico” por el amplio nivel de consenso alcanzado entre las delegaciones de la región.

También explicó que la reunión se desarrolló en un contexto de profundos cambios en el mundo laboral, pero aseguró que, pese a los desafíos, “el espíritu de la OIT se hizo más fuerte que nunca”.

Señaló que el espacio se convirtió en un ejercicio firme de diálogo social, donde se realizaron negociaciones extensas y se alcanzaron acuerdos en temas especialmente sensibles.

“Cada palabra y cada prioridad fueron analizadas con responsabilidad, porque el momento histórico demandó claridad y unidad”, afirmó el titular de Trabajo.

El ministro resaltó el hecho de que la Declaración se produjo con República Dominicana como país anfitrión, donde el tripartismo es una cultura sólida.

“Quedó demostrado que el consenso es siempre la vía correcta”, añadió.

Por su parte, el alto organismo y los países intervinientes en el debate felicitaron al presidente Luis Abinader, por su aporte al éxito de la Reunión Regional Americana y a la OIT, así como al Ministerio de Trabajo por la excelente organización de este cónclave, que será el referente de las futuras reuniones regionales en todo el mundo.

Olivares Ortega calificó el documento de la Declaración de Punta Cana como un instrumento que “une a las Américas en torno a un futuro de desarrollo sostenible y justicia social. Una hoja de ruta con visión de futuro que refuerza el compromiso regional con el multilateralismo y con los principios que promueve la OIT. Es un paso firme hacia adelante”.

La declaración incluye compromisos clave, entre ellos el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho, la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo, la aceleración de la formalización del empleo informal y la promoción de transiciones justas ante el cambio climático y la digitalización. También plantea avanzar hacia una protección social integral y la adopción de salarios vitales.

Próximos pasos

El Consejo de Administración de la OIT decidió que la oficina regional, con sede en Lima, Perú, elabore el plan de acción de la implementación de la Declaración de Punta Cana, el cual será conocido en marzo del próximo año, y su avance de aplicación evaluado en el Consejo de noviembre del 2026.