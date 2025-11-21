Conocimiento del fallo en caso Coop-Herrera se retrasa por inasistencia de imputados

Solo 10 de los 18 implicados han sido presentados a la audiencia preliminar por el caso del fraude de unos RD$2,500 millones cometido a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), debido a la inasistencia al Tribunal de Santo Domingo Oeste presenta retrasos.

Se recuerda que el juez del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, Joan Rodríguez, fijó para este viernes, 21 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la audiencia.

Sin embargo, pasadas las 10:30 am, la decisión del juez no ha sido emitida.

Así lo explicó Serapio Peñaló, representante legal del norteamericano Feliz Rafael Hernández Casado, una de las víctimas.

"Se está confirmando la asistencia de los imputados para dar apertura al juicio; si están completos, comenzará el juicio y se dará la lectura de lo que se determinó del caso", declaró al Listín Diario el abogado Peñaló.

Tras consultarlo de la cantidad de involucrados en el entramado fraudulento, indicó que hay implicados prófugos.

"Solo 10 implicados de los 18, y hay varios que están prófugos, como el señor Richard Bryan, Pedro Bonilla, que es uno de los principales involucrados, entre otros", sostuvo.

Detalles del caso

El pasado 8 de noviembre, el Ministerio Público solicitó al tribunal que dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados de formar parte de la red que cometió un fraude por unos RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).

Con el referido fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.

Acusados y empresas involucradas

En este caso fueron acusados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez y Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

Además, fue acusado Pedro Eligio Bonilla, quien fue declarado en rebeldía.

También, las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.