La capicúa de Abinader

El exembajador estadounidense en Santo Domingo, James Brewster, recientemente “casó” a una pareja de homosexuales, pero él no es juez civil, no tiene autoridad para legalizar matrimonios.

Ese no fue un hecho aislado. Ahora el Tribunal Constitucional legalizó el matrimonio homosexual en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, todo esto tiene dos objetivos. Primero, distrae nuestra atención de los graves problemas del país, altos precios, delincuencia, corrupción, narcotráfico y migración descontrolada.

Segundo, el presidente Luis Abinader está cumpliendo la agenda globalista al pie de la letra, contra la agenda dominicana, y la del presidente estadounidense Donald Trump.

La mayoría de los dominicanos, agrupados en las iglesias católica y evangélicas, también Trump, entiende que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Bajo Abinader se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las Fuerzas Armadas no protegen las fronteras nacionales; la entrada constante de indocumentados y drogas confirma esta afirmación.

La Policía Nacional no protege a la ciudadanía contra la delincuencia, muchos policías compiten con los delincuentes atracando.

Aclaro que no estoy contra los derechos de los homosexuales, discuto nuestras prioridades nacionales. Muchos dominicanos coincidirán conmigo, la protección fronteriza y la lucha contra la delincuencia deben ser las prioridades de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El matrimonio igualitario en los cuarteles no es una prioridad en la República Dominicana.

Abinader promueve la agenda globalista. Abrió las fronteras, en cinco años tenemos más indocumentados que nunca. Lucha contra las “noticias falsas y desinformación” (censurar disidentes) y promueve la agenda de género.

Más migración irregular diluye la nacionalidad y su cultura; el control mediático elimina toda disidencia, mientras que más homosexualidad destruye valores familiares tradicionales.

Esta no es una agenda dominicana, es absolutamente globalista. Ciertamente, Abinader nos gobierna, pero no gobierna para nosotros.

Legalizando el matrimonio homosexual, nos distraerán durante semanas, discutiremos sobre guardias y policías homosexuales satisfaciendo el morbo popular.

Mientras Abinader demuestra obediencia irrestricta a sus jefes globalistas. La distracción nacional y la satisfacción internacional, forman la capicúa de Abinader.