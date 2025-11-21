Abinader impulsa a RD hacia el mapa global de semiconductores en Estados Unidos

El presidente Luis Abinader participó en la reunión anual de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), el evento más influyente de este sector tecnológico a nivel global, donde aseguró que la República Dominicana apunta a estar en el mapa de los semiconductores.

“Este encuentro nos permite mostrar nuestras capacidades y abrir nuevas puertas para atraer inversiones que generen empleos de calidad e impulsen la transformación de nuestra economía”, expresó el presidente Abinader tras su participación en la reunión.

“Ya la República Dominicana cuenta con una estrategia para la promoción de la industria de los semiconductores a partir del decreto 324-24”, afirmó el jefe de Estado en una nota de prensa compartida por la Presidencia.

La industria de los semiconductores mueve al año más de tres trillones de dólares.

El presidente Abinader sostuvo contactos con empresarios en la reunión anual con empresarios de semiconductores, y destacó que la instalación de una sola empresa en el país podría generar alrededor de 700 millones de dólares.

Durante el evento, se presentó a la República Dominicana como un hub emergente de manufactura avanzada y logística, respaldado por su estabilidad macroeconómica, infraestructura moderna y ubicación estratégica para servir al mercado norteamericano.

Una agenda para el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, destacó que la República Dominicana ha venido desarrollando una agenda de fortalecimiento institucional y cooperación internacional orientada a la atracción de industrias de tecnología avanzada.

“El país ya cuenta con una estrategia nacional para el desarrollo de la industria de semiconductores”, resaltó el ministro Bisonó; al tiempo que agregó: “República Dominicana está lista para construir relaciones estratégicas con los líderes globales de la industria y avanzar hacia un ecosistema competitivo para la manufactura tecnológica”.

La visita presidencial forma parte de la estrategia nacional para insertar a la República Dominicana en las cadenas globales de valor de la industria de semiconductores, un sector clave para la seguridad económica y tecnológica de los Estados Unidos y del hemisferio.

Encuentros con CEO’s y altos directos de empresas líderes de semiconductores

Previo a la reunión anual, el mandatario, acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, y una delegación público-privada, sostuvo encuentros con CEO’s y altos directivos de empresas líderes del sector, con el objetivo de continuar posicionando al país como un destino confiable y competitivo para nuevas inversiones tecnológicas.

La participación dominicana en la reunión anual de la SIA representa un paso clave dentro de los esfuerzos nacionales para diversificar la matriz productiva, atraer inversión de alto valor agregado e integrarse a sectores industriales fundamentales para la economía del futuro.

Sobre la SIA (Semiconductor Industry Association)

La Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), es la principal asociación de la industria de semiconductores en Estados Unidos. Agrupa a las empresas líderes del sector y promueve políticas que fortalecen la innovación, la competitividad y la seguridad de las cadenas globales de suministro.