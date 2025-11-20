Varias vaguadas provocan lluvias este jueves en el territorio nacional

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este jueves se espera que aumenten las lluvias en territorio nacional, debido a efectos asociados a varias vaguadas.

El Indomet precisó que estos fenómenos estarán aumentando los aguaceros acompañados de tronadas y ráfagas de viento, extendiéndose hasta la tarde de este jueves.

En horas de la mañana estas lluvias se esperan principalmente en La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, entre otros puntos cercanos.

Mientras que en la tarde, se espera aumenten hacia localidades del norte, nordeste, sureste, la Cordillera Central y áreas fronterizas del suroeste.

El Indomet indica que producto del mes del año, las temperaturas se mantienen agradables con aire más fresco de componente noroeste y la llegada esporádica de sistemas frontales.

Sin embargo, durante el día se percibirán ligeramente calurosas, tornándose más fresco en la noche y madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles.