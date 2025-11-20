UNICEF destaca la urgencia de incluir a la niñez en políticas públicas

La representante interina de UNICEF en República Dominicana, Anyoli Sanabria, instó ayer a escuchar activamente a la niñez e incorporar sus voces en las decisiones públicas que moldean su futuro, en un mensaje por conmemorarse hoy el Día Mundial de la Infancia 2025.

“Cada infancia importa. Escuchar a los niños es el primer paso; actuar en consecuencia es el compromiso que no admite espera”, dijo, tras destacar que niñas y niños asumen responsabilidades que no les corresponden.

Recordó también que en sus hogares niños y niñas enfrentan múltiples carencias que vulneran sus derechos.

Con el lema “Mi Día. Mis Derechos”, a propósito de la fecha conmemorativa, UNICEF llama a usar la evidencia para transformar la etapa de la niñez.

Consideró que los datos permiten visibilizar lo que de otro modo permanecería oculto. Citó que, en República Dominicana, las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) muestran avances, pero también confirman retos persistentes entre 2014 y 2019.

Entre ellos, mencionó que lactancia materna exclusiva en menores de seis meses aumentó de 4.7% a 15.8%. El matrimonio infantil tuvo una leve disminución, pero con niveles aún altos (de 37.1% a 35% antes de los 18 años).

Sobre la disciplina violenta, refiere que aumentó de 62.9% a 63.5% entre niños de 1 a 14 años, mientras respecto a la maternidad adolescente, bajó de 21.4% a 20.4%.

“Estos datos refuerzan la importancia de contar con información confiable para diseñar políticas públicas efectivas. Por ello, UNICEF República Dominicana impulsa “Los Datos Cuentan”, una iniciativa que promueve el uso, difusión y comprensión de datos críticos sobre la situación de la niñez, en especial sobre violencia.

En el marco del Día Mundial de la Infancia, UNICEF presentará hoy en el ámbito global “El Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2025 – Poner fin a la pobreza infantil: Un imperativo universal”, basado en datos de más de 130 países de ingresos bajos y medios.

“Desde UNICEF hacemos un llamado a gobiernos, empresas, instituciones, familias y comunidades a emprender acciones colectivas sostenidas para garantizar que cada niño pueda vivir, aprender, crecer y soñar con plenitud. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando políticas, evidencia y acciones que coloquen a la niñez en el centro de la agenda nacional”, aseguró Sanabria.