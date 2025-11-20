El metro vuelve a la normalidad, luego de una falla causada por vibraciones

La mañana de este jueves el Metro de Santo Domingo vuelve a la normalidad, tras ayer producirse una falla que, según autoridades de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), fue producto de vibraciones ocasionadas por la construcción de la Línea C, en Los Alcarrizos.

Aunque en los últimos días el transporte ha presentado retrasos en las estaciones de la Línea 2 que se dirige de la Concepción Bona a la María Montes, el tipo de espera no excedía de los 5 minutos.

Según usuarios, el metro este jueves tardó almenos 2 minutos por estación en dirección Concepción Bona hasta llegar a la parada Manuel de Jesús Galván, donde el tiempo excedió los 5 minutos.

Se recuerda que ayer el nuevo director de la Opret, Jhael Isa Tavárez, anunció que se estará presentando un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo para evitar fallas en el Metro de Santo Domingo.

Tavárez informó que este plan contempla la coordinación de actividades y horarios de operación con los constructores en la Línea 2C del metro que se conecta con Los Alcarrizos y afecta la llegada y salida de trenes a la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Según el funcionario, la avería se produjo por un falso contacto provocado por las vibraciones presentes en la construcción de la nueva línea del metro. Además, descartó que este incidente pudiera relacionarse con un fallo eléctrico que comprometa la seguridad del sistema.