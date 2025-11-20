Gobierno construye nueva obra de toma en canal La Vigía; funcionará con electrobomba vertical

El Gobierno, por medio del Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INDRHI), se encuentra construyendo una nueva obra de toma en el río Masacre para llevar y garantizar el agua a productores agrícolas a través del canal La Vigía.

Con la nueva estructura que edifica el INDRHI, el canal y la obra de toma que construyeron los haitianos en el río Masacre ya no presentarán un peligro para los agricultores dominicanos ubicados torrente abajo de donde se encuentra la estructura haitiana.

El director ejecutivo de la institución, Olmedo Caba, quien estuvo supervisando los trabajos, dijo que están haciendo una obra de toma nueva con otro diseño y que será la garantía para llevar agua a los productores agrícolas en tiempo de sequía.

Con la nueva estructura, el canal y la obra de toma que construyeron los haitianos en el río Masacre ya no presentarán un peligro para los agricultores dominicanos.

“Esto es una solución que realmente viene a solucionar un problema. En sentido general, esto sería la solución inmediata para la época de sequía; esto es una obra moderna para dar garantía de que nosotros podamos bombear agua al canal La Vigía y de esa manera ayudar, proteger, llevarle agua a los productores agrícolas que se suplan del canal”, dijo el ingeniero Caba.

También manifestó que las bombas que serán instaladas en la obra de toma dos en total se pidieron en el exterior y que ya se encuentran en el país y que solo están a la espera de terminar la estructura donde serán colocadas.

Caba destacó además que nueve electrobombas fueron instaladas en todo el trayecto del canal para aprovechar las aguas del subsuelo y que tienen un acuerdo con Edenorte para el funcionamiento de las bombas.

Por el momento, no hay una fecha exacta de cuándo la obra estará terminada en su totalidad; durante el recorrido de supervisión, Caba estuvo acompañado por el director de operaciones del INDRHI, Juan Carlos Nova.