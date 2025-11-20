CNM concluye etapa de entrevistas a 81 aspirantes a jueces de la SCJ y TSE

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó este jueves el proceso de entrevistas a los 81 candidatos a jueces que buscan ocupar las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Tras cuatro días de escrutinio público, los ocho miembros del CNM, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, abrirán la etapa de deliberación para seleccionar a los nuevos jueces.

En total, los consejeros deberán elegir 15 magistrados para ocupar las vacantes: cinco jueces para la SCJ y otros cinco, incluyendo cinco suplentes, para el TSE.

La última jornada, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, ha incluido 20 entrevistas. El escrutinio público se ha celebrado en el Palacio Nacional.

Peña ha sustituido al presidente Luis Abinader, quien salió del país a primera hora de este jueves con destino a California, Estados Unidos, donde agotará una agenda sobre semiconductores.

Los temas que marcaron la última jornada de entrevistas —20 en total— giraron en torno a la libertad de expresión, el código tributario, las adopciones, el voto disidente o salvado, el proceso penal, las audiencias virtuales, el interés casacional, y el nuevo código penal.

Las preguntas de los consejeros son diversas. Pero el tema del código penal —promulgado por el presidente Abinader en agosto— fue abordado en al menos dos ocasiones.

"La reforma era necesaria (...) hace un cambio en la clasificación de las penas, que son penas privativas o restrictivas de la libertad (...) aporta algo muy importante, es que hace un cambio en la clasificación de las infracciones. Ahora son graves y leves", opinó el candidato a juez a la SCJ, Emerson Soriano Contreras.

Otro aspirante a juez a la SCJ también fue preguntado por el nuevo código penal y subrayó: "Representa una pieza legal que nos rescata de 141 años de letargo que sufrimos como derecho penal".

El magistrado Claudio Stephen Castillo dijo que la pieza legal incluye por primera vez los principios fundamentales del derecho, como: legalidad, personalidad de la pena, taxatividad.

"No solamente lo describe, sino que dice que están por encima y que prevalecen sobre cualquier otra disposición que contenga el mismo código u otra disposición especial", dijo.

Afirmó que esto garantiza mayor protección para la parte más vulnerable del proceso: el imputado, especialmente en un sistema que contempla condenas de hasta 60 años.

El magistrado también destacó la incorporación de numerosos tipos penales nuevos, que calificó como deudas históricas del Estado.

Entre ellos mencionó el feminicidio con una tipificación más completa, el cyberbullying, el uso de deepfakes para chantaje, la estafa piramidal agravada, la estafa judicial, el delito de inducir al suicidio y el autosecuestro.

Otro aspecto que consideró importante fue el aumento de las penas.

Proceso de selección

El consultor del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que el CNM terminó de forma "anticipada" la etapa de entrevistas a los 81 aspirantes a jueces, por lo que "no se descarta" que la sesión para la deliberación también "se anticipe".

"Es una posibilidad, que tendría que decir el presidente de la República, conjuntamente con los miembros del Consejo", dijo.

La fecha que se fijó para la deliberación fue el próximo jueves 27, indicó Peralta a los periodistas.