Sosúa: Vía alterna Montellano presenta deterioro

La carretera construida entre 2021 y 2022, como vía alterna en Montellano, Puerto Plata, y que comunica ese municipio con Cangrejos y Sosúa sigue deteriorándose aceleradamente, sin que se produzca ninguna acción para remediar su situación.

Esta vía fue construida a raíz del deterioro y cierre del puente de Cangrejos.

La misma tuvo un costo superior a los 190 millones de pesos y ha confrontado dificultades desde su construcción, por algunos tramos donde las lluvias se acumulan, creando dificultades en momentos de grandes precipitaciones.

Las últimas lluvias registradas en la región han empeorado notablemente el estado de la vía, provocando nuevos hundimientos, tramos intransitables y afectando el desplazamiento de vehículos que dependen de esta carretera para sus actividades diarias.

El rápido deterioro evidencia fallas estructurales que aún no han sido atendidas, a pesar de las quejas reiteradas de choferes y personas que residen en la zona y sus alrededores.

Personas que transitan regularmente por la vía demandaron una rápida acción de las autoridades para corregir la situación.