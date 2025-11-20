Realizan última etapa de entrevistas a los aspirantes a jueces para la SCJ y el TSE

El proceso de entrevistas a jueces que aspiran a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Tribunal Superior Electoral (TSE) llegó este jueves a su etapa final.

Han sido ya cuatro días de vistas públicas por parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los 83 candidatos que buscan ocupar las cinco vacantes de la SCJ y otras cinco vacantes y sus suplentes en el TSE.

Tras concluir las entrevistas, el CNM comenzará el proceso de deliberación para seleccionar a los jueces.

La última jornada, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, ha incluido 20 entrevistas. El escrutinio público se ha celebrado en el Palacio Nacional.

Peña ha sustituido al presidente Luis Abinader, quien salió del país a primera hora de este jueves con destino a California, Estados Unidos, donde agotará una agenda sobre semiconductores.

"Hoy recibimos al cuarto grupo de postulantes. A ellos y a todos los que estarán pasando por esta sala, les reitero mis felicitaciones y mi agradecimiento. Les deseamos éxito a todos", dijo Peña, al dejar abierta la sesión.

Los jueces entrevistados este jueves son: Namphi Andrés Rodríguez SCJ; Víctor Leonardo Rodríguez SCJ; Juan de las Nieves Sabino Ramos SCJ o TSE; Lourdes Teresa de Jesús Salazar Rodríguez TSE; Pedro Antonio Sánchez Rivera SCJ; Enelia Santos de los Santos TSE; Luis Domingo Sención Araujo SCJ; Lusnelda Solis Taveras SCJ; Emerson Franklin Soriano Contreras SCJ; Claudio Enrique Stephen Castillo SCJ.

También: Juan Fantino Suriel Hilario SCJ; Carmen Zulema Tejeda Soto SCJ; Danilo Antonio Tineo Santana SCJ; Miguelina Ureña Núñez SCJ; Ana Giselle Valerio Valerio TSE; Yorlin Lissett Vásquez Castro SCJ; Rosanna Isabel Vásquez Febrillet SCJ; José María Vásquez Montero SCJ; Diomede Ydelfo Villalona Guerrero SCJ; Pedro Pablo Yermenos Forastieri TSE.

Cada aspirante tiene un tiempo máximo de 20 minutos para exponer su hoja de vida y responder a las preguntas de los miembros del CNM.

El foco, sin embargo, está sobre el juez del Tribunal Superior de Tierra, José María Vázquez Montero, en El Seibo. Y es que su hijo, Esteffany José Vásquez Amarante (alias Ethian), ha sido requerido en extradición por autoridades judiciales de Puerto Rico por vínculos con el narcotráfico, según han reportado los medios nacionales.

Ethian aceptó el martes pasado su extradición voluntaria hacia Puerto Rico, donde enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de activos, según informó el Ministerio Público.

Ethian también es expareja de la diputada por La Romana del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), Jacqueline Fernández.

Las autoridades judiciales de Puerto Rico reclaman al dominicano por los cargos de distribución de más de cinco kilos de cocaína para ser importada ilegalmente a su territorio, además de incurrir en asociación delictuosa para cometer el delito de lavado de dinero.

Miembros del Consejo

Además de la vicepresidenta Peña, los miembros del CNM son: el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada de la Suprema Corte, Nancy Salcedo Fernández; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.