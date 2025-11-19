Profanan por segunda vez iglesia en Alma Rosa

La tranquilidad de la iglesia Alabanza Ozama del Señor Jesucristo, ubicada en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, volvió a ser quebrantada luego de que desconocidos desmantelaran, por segunda ocasión en menos de un mes, las unidades de aire acondicionado instaladas en el techo del templo.

De acuerdo con los detalles ofrecidos por miembros de la congregación, los malhechores penetraron nuevamente la madrugada del pasado jueves y procedieron a cortar las tuberías de cobre, además de dañar los cobertores y filtros de los equipos, provocando pérdidas económicas significativas para la iglesia.

La congregación, que cuenta con más de 900 miembros y más de tres décadas de labor cristiana en la zona, está en la calle Primera esquina Activo 20-30 de Alma Rosa. Sus líderes explicaron que la situación se ha convertido en un serio desafío para la comunidad.

Juan Sánchez, líder del Ministerio de Parejas, y Alfredo Rodríguez, encargado de Protemplo, informaron que acudieron al destacamento de la Policía Nacional ubicado en la avenida Sabana Larga, en el Ensanche Ozama, donde interpusieron formalmente la denuncia.

Sin embargo, señalaron que, a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades no han ofrecido respuesta alguna sobre el caso.

Uno de los elementos más frustrantes para los miembros de la iglesia es que, aunque en el techo había una cámara de vigilancia, los delincuentes colocaron una gorra sobre el lente, impidiendo que las imágenes registraran sus rostros o movimientos.

Sánchez y Rodríguez recordaron que este mismo tipo de robo ocurrió a principios de octubre, cuando desconocidos también sustrajeron tuberías de cobre y otros accesorios de los aires acondicionados, dejando sin climatización el templo durante varios días.

“Cada vez que ocurre algo así, tenemos que invertir nuevamente en tuberías de cobre, gas refrigerante y otros arreglos, porque al cortar las tuberías el gas se escapa y los aires quedan totalmente inoperantes”, lamentaron los líderes, visiblemente afectados.

Añadieron que, pese a las denuncias reiteradas, las autoridades policiales no han logrado apresar a los responsables, quienes al parecer se dedican a esta misma práctica en toda el área. Se supo que un colegio y varios apartamentos cercanos también han sido víctimas de robos similares.

“Estamos desesperados y ya no sabemos qué vamos a hacer con este problema que nos mantiene en constante preocupación”, expresaron finalmente.

La congregación llamó a las autoridades a reforzar la vigilancia y actuar con mayor diligencia para detener a los responsables de estos hechos que afectan la seguridad y economía de la comunidad cristiana de Alma Rosa.