Director de la Opret dice falla del metro fue por vibraciones; anuncia plan de mantenimiento

El nuevo director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa Tavárez, anunció que se estará presentando un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo para evitar fallas en el Metro de Santo Domingo, tras la avería producida esta mañana en la Línea 2.

Tavárez, informó que este plan contempla la coordinación de actividades y horarios de operación con los constructores en la Línea 2C del metro que se conecta con Los Alcarrizos y afecta la llegada y salida de trenes a la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Según el funcionario, la avería se produjo por un falso contacto provocado por las vibraciones presentes en la construcción de la nueva línea del metro. Además, descartó que este incidente pudiera relacionarse con un fallo eléctrico que comprometa la seguridad del sistema.

“Ya los técnicos hemos tomado la medida de lugar para que el sistema pueda ser restablecido y estará operando de manera normal”, aseguró Tavárez a la prensa.

Así mismo, destacó que la paralización del sistema se produce con el propósito de verificar que el metro esté apto para el uso de pasajeros. Esto debido a los reportes de usuarios de una tardanza de unos 5 a 10 minutos en cada estación de la Línea 2.

La falla se produjo a desde las 7:30 de la mañana en el centro de mando, lugar donde se controlan las señales del sistema de seguridad del metro.

El director de la Opret aseguró que el primer fallo tardo 33 minutos y el segundo 20, esto antes de ser destacado el problema.

Para mitigar el cúmulo de usuarios en la estación María Montes, la operadora colocó autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) para llevar a los pasajeros hasta la parada Pedro Francisco Bono, ubicada en la avenida Núñez de Cáceres.