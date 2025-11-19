Muere privado de libertad en La Vega; autoridades investigan el caso

Las autoridades informaron que investigan la muerte de un privado de libertad del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito de La Vega, un hecho ocurrido en la mañana de este miércoles.

Según las informaciones preliminares del personal de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Isidro Vargas fue encontrado por los agentes que custodian el recinto colgando de los barrotes en la celda donde guardaba prisión.

La DGSPC indicó que un agente penitenciario se percató de la situación alrededor de las 4:40 de la madrugada de este miércoles, mientras procedía a realizar un recorrido de seguridad en el centro y escuchó un alboroto en uno de los módulos, por lo que alertó a las demás autoridades. De inmediato al lugar se presentó el supervisor del personal que encontró al interno sin signos vitales.

El personal del recinto notificó de inmediato al fiscal de turno, quien procedió con las acciones correspondientes.

Además informó que instruyó de inmediato al personal para movilizar a otra celda a cinco privados de libertad que también guardan prisión en el lugar hasta que llegara el médico forense y los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).