Madre pide justicia por la muerte de hijo en Santo Domingo Oeste

Yohander Samuel Reyes era un joven de 19 años edad que aspiraba a convertirse en una gran exponente de la música urbana, pero, la suerte no estuvo de su lado el pasado 4 de octubre, cuando en medio de un conflicto fue gravemente herido y, 24 días después, murió en un centro hospitalario.

En el incidente, ocurrido en el Café de Herrera en Santo Domingo Oeste, lugar donde residía con su madre Aida Cuevas y los presuntos agresores, resultó herido su hermano de 17 años, José David Cuevas, quien ya se encuentra desarrollando una vida normal.

La madre de los agredidos responsabiliza a los hermanos Yancarlo Montero y Yancel Encarnación, así como los primos Mello Morillo y otra persona solamente identificado como "Yohan" quienes emprendieron la huida tras los hechos.

“Mi hijo estaba dentro de un villar y lo fueron a buscar, que se hizo un pleito y no sabía lo que estaba pasando. Mi sobrino estaba cortado, siendo mentira. Ahí fue cuando Yancel y don Yancarlo armaron el pleito con mis hijos, uno resulto herido y el otro desgraciadamente está fallecido”, afirmó la madre.

Cuevas expresó que el caso está a cargo de la fiscal Yésica Durán y se quejó porque, a su entender, las acciones de las autoridades son temidas y que por eso no han dado con los presuntos agresores.

Advirtió a las autoridades de la consecuencia que pudiera generarse si las autoridades no actúan con mayor interés en llevar a la justicia a quienes ultimaron su descendiente e hirieron a otro.

“Yo espero que las autoridades hagan algo, que salgan por ellos o que los familiares los entreguen como ellos entiendan. Le doy una semana mínimo por lo que va de tiempo para que me lo entreguen, como ellos entiendan y por la buena, o si no voy por ellos, por lo que sea, familiares, padre, madre “, dijo.

Aida Cuevas mostró varias fotos de José David en un estudio de grabación y un video musical colgado Youtube con el nombre artístico KKING TRVPPR.