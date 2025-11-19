Lluvias incrementarán este miércoles; mientras las temperaturas estarán frescas en la noche

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este miércoles se espera que aumenten las lluvias en territorio nacional, debido a efectos asociados a una vaguada.

El Indomet precisó que este fenómeno estará aumentando los aguaceros acompañados de tronadas y ráfagas de viento a partir del mediodía, extendiéndose a la tarde y la noche.

Estas lluvias se esperan principalmente en El Gran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, San Juan, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Espaillat, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez y San Cristóbal.

El Indomet indica que producto del mes del año, las temperaturas se mantienen "agradables", con aire más fresco de componente noroeste y la llegada esporádica de sistemas frontales.

Sin embargo, durante el día se percibirán ligeramente calurosas, tornándose más fresco en la noche y madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles.