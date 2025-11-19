Escritora Irene Vallejo recibe de APEC título de doctora honoris causa

La escritora y filóloga española, Irene Vallejo, recibió el martes el título de doctora honoris causa por parte de la Universidad APEC durante la celebración del 60 aniversario de la institución.

Vallejo, de 46 años, fue reconocida por su obra “El infinito en un junco”, con la que obtuvo en 2020 el Premio Nacional de Ensayo de España.

En ese libro, la autora recorre la historia de los libros, la educación y la transmisión del conocimiento.

La Universidad APEC subrayó que, en un mundo marcado por la desinformación y la fragmentación del saber, la obra de Vallejo se ha convertido en un referente contemporáneo en defensa de los libros, la memoria y las bibliotecas como espacios de resistencia cultural.

La visita de la escritora española en el país ha incluida una agenda amplia de actividades culturales, académicas y periodísticas.

Entre ellas figuran encuentros con autoridades universitarias, mediadores de lectura y estudiantes de centros públicos y privados, con el fin de promover la lectura y el pensamiento crítico.

Más temprano, Listín Diario conversó con la filóloga clásica sobre algunos que la inquietan y la apasionan.

“Empecemos a trabajar con las máquinas (IA)”

Entre tantos temas, Vallejo reflexionó sobre cómo podría cambiar el trabajo del escritor en tiempos de inteligencia artificial y herramientas como los ‘chatbots’. Aseguró que, por temperamento, es optimista y suele mirar el futuro con esperanza.

Mesa del Desayuno de Listín Diario realizado en el salón Ricart de su sede.RAÚL ASENCIO/LD

Explicó que no podría hablar mal de la tecnología porque, gracias a los avances biomédicos, su hijo está vivo.

“Sería una deslealtad enfrentarme visceralmente contra las tecnologías”, dijo. Aun así, planteó un límite claro: trabajar con las máquinas, pero no ser sustituidos por ellas. Cree que la inteligencia artificial debería ayudar en tareas tediosas y no creativas.

La sociedad y el pasado

La autora también habló sobre la sensación de que una parte de la sociedad quiere romper con el pasado. Dijo que le preocupa el cuestionamiento constante de las humanidades en el discurso público.

Consideró que esta tendencia erosiona la confianza en la historia y en el conocimiento acumulado. Por eso insistió en defender ese territorio.

Y recordó una idea de la filósofa estadounidense, Hannah Arendt: “Es el futuro el que nos lleva hacia el pasado”. Para Vallejo, imaginar lo que viene requiere conocer lo que ya ocurrió.

Si se limita ese conocimiento, dijo, las personas serán más fatalistas y resignadas al pensar que no hay otras opciones.

Advirtió que reducir nuestra comprensión del pasado también nos hace más vulnerables a la manipulación política e ideológica. La capacidad de pensar alternativas, de imaginar otros caminos, depende —según ella— de mantener viva la memoria histórica.

“Pensaremos: ‘Esto es lo que es está, lo que va a suceder. No hay otra salida, no hay otra opción’, porque también estamos limitando nuestra capacidad de contemplar un abanico de ideas y de soluciones y la historia además nos enseña que incluso lo que parecía inamovible se transforma y da paso a otras realidades”, dijo.

Los audiolibros “sirven muy bien”

Otro tema que abordó fue el debate sobre los audiolibros. Explicó que algunas personas cuestionan si escuchar un libro puede considerarse lectura.

Para ella, su experiencia familiar demuestra que estos formatos cumplen un papel importante. Contó que a su madre la operaron de cataratas y pasó varios meses sin poder leer. En ese tiempo, los audiolibros la acompañaron y aliviaron su rehabilitación.

La escritora Irene Vallejo comparte con cuatro integrantes del programa de pasantía Periodista por un Año, en la Redacción del Listín Diario.RAÚL ASENCIO/LD

Con el tiempo, siguió utilizándolos para momentos en los que no puede encender la luz o mantener el sueño.

Vallejo cree que las personas deben sentirse afortunados de tener distintas formas de llegar a la lectura. Recordó que a lo largo de la historia siempre han convivido varios formatos y que cada uno encuentra su uso.

A su juicio, los audiolibros sirven muy bien para quienes escuchan mientras hacen tareas domésticas, entrenan o caminan.

“Utilizas ese tiempo para aprender”, sostuvo.

Irene Vallejo estuvo acompañada en el Desayuno de Listín Diario de su esposo, Enrique Mora; el rector de la Universidad APEC, Erik Pérez Vega, y el decano de la Facultad de Derecho de la academia, Alejandro Moscoso Segarra.