Diputada Fernández se referirá al caso de su exesposo extraditado por narcotráfico

La diputada Jacqueline Fernández informó este miércoles a periodistas del Listín Diario que ofrecerá en los próximos días declaraciones sobre el proceso judicial al cual fue sometido su exesposo, tras ser acusado de traficar drogas hacia Puerto Rico.

Al intentar ser entrevistada por reporteros de este medio de comunicación mientras terminaba su participación en la sesión desarrollada en la cámara baja, la diputada respondió diciendo que por el momento no hablaría del caso.

Fernández aclaró que se apegaba únicamente a las declaraciones emitidas a través de un comunicado el pasado 7 de noviembre, en el cual se desligó de cualquier acción cometida por Ethian Vásquez. Además, aseguró que “desde hace un tiempo” se encontraban separados y habría iniciado el procedimiento de divorcio.

“Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expreso mi total respeto al debido proceso”, expresó en la misiva dirigida a la opinión pública.

Para Fernández, son las autoridades “quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley”.

Esta fue la única reacción expresada ante un medio de comunicación luego de que su expareja aceptara ayer ser extraditado hacia Puerto Rico, donde será juzgado por presuntamente haber vendido cocaína a un federal estadounidense que se encontraba encubierto.

“Unidad en contra del narcotráfico”

La organización política a la cual pertenece la diputada, Partido Revolucionario Moderno (PRM), dice haber reafirmado, con las ultimas aprensiones que vinculan de manera directa o indirecta a su dirigencia, su compromiso en contra del trafico de drogas.

“El que esté vinculado al narcotráfico en el PRM o cualquier otro partido político en el sistema ya conoce la suerte que correrán”, advirtió el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, al ser consultado hace semanas sobre los diversos casos.

Algunos de estos son la admisión de culpabilidad de Edickson Herrera Silvestre, aún regidor en el Distrito Nacional; y la condena al exdiputado Miguel Gutiérrez, ambos dirigentes perremeístas procesados en un tribunal de Estados Unidos.

Mientras tanto, Paliza entiende que una de las soluciones para erradicar los nexos del narcotráfico al sistema de partidos políticos dominicano es la “unidad nacional”.