Amber Cove celebra 10 años de operación en Puerto Plata

La empresa Carnival Corporation celebró los 10 años de operación del puerto Amber Cove, en Puerto Plata, tiempo en el que han recibido más de 7 millones de visitantes y generado más de mil empleos directos, de los cuales más del 60 por ciento son personas del distrito municipal de Maimón.

Juan Fernández vicepresidente de estrategia internacional, destacó que en 2015 Carnival inauguró el puerto en el que hizo una inversión de 85 millones de dólares, lo que definió como un hito para la región y para el país, tiempo en el cual ha recibido más de 7 millones de huéspedes y ha generado más de 1,100 empleos directos e indirectos.

Mientras que Jeffrey Rannik, en representación de la naviera Rannik, socios locales del puerto, destacó la importancia del proyecto y el impacto en la economía de la región.

El director general de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, ponderó el compromiso de la empresa señalando que al asumir sus funciones visitó el puerto y quedó maravillado con las instalaciones, pero que la empresa se ha mantenido innovando y haciendo nuevas inversiones.

El funcionario valoró las iniciativas de protección ambiental que ha implementado Carnival en Amber Cove.

La gobernadora Claritza Rochtte agradeció a Carnival y a la familia Rannik por haber confiado en que Puerto Plata podía ser un destino especial.

Por su parte la gerente del puerto, Sharon Mei agradeció el respaldo de todos los sectores y motivó los reconocimientos a los empleados que han cumplido los 10 años en la empresa, así como a propietarios de tiendas, empresas Tour operan a los sindicatos de taxistas que prestan servicio en el puerto y otros colaboradores.

La vicepresidenta de relaciones gubernamentales de Carnival, Vicky Rey tuvo a su cargo motivar y entregar un aporte de 10 mil dólares a la Fundación a la Fundación Maimón Avanza, para apoyar la ejecución del programa de gestores comunitarios en 2026.

Rey valoró los logros alcanzados en estos 10 años indicando que, “también miramos hacia adelante con la misma pasión y el mismo compromiso”.

Los asistentes al evento participaron en un almuerzo ofrecido a bordo del Mardi Gras, el crucero líder de la clase de la flota de la empresa, que recibió el mismo a finales del 2020 y entró en operación en 2021.