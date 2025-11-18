Vaguada continuará generando lluvias este martes en algunas provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este martes una vaguada continuará dominando las condiciones del tiempo, generando aguaceros aislados y pasajeros en algunas provincias.

Estas provincias donde se esperan estas lluvias son La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Monte Cristi, entre otras cercanas.

En horas de la tarde, las precipitaciones se extenderán con aguaceros dispersos a moderados, con tronadas y ráfagas de viento, hacia las provincias de El Seibo, Hato Mayor, Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Valverde y zonas aledañas.

Se espera que estas lluvias disminuyan entrada la noche.

El Indomet indica que producto del mes del año, las temperaturas se mantienen agradables, con aire más fresco de componente noroeste y la llegada esporádica de sistemas frontales.

Sin embargo, durante el día se percibirán ligeramente calurosas, tornándose más fresco en la noche y madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles.