Traslado de los internos a la cárcel de Las Parras se iniciará esta semana

Desde hace 10 días, unas 200 personas del área administrativa y seguridad realizan "comprobaciones operacionales" en la cárcel de Las Parras, conocida oficialmente como el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Nueva Victoria, para el traslado de internos.

Así lo informó una fuente ligada a la Procuraduría General de la República, que indicó que esta semana el Ministerio de la Vivienda estará entregando al sistema penitenciario las instalaciones para su funcionamiento.

De acuerdo a la información ofrecida a Listín Diario, hasta el momento no han sido trasladados reclusos a esa cárcel, como aseguró el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, a diversos medios de comunicación este lunes.

El traslado se hará, según la fuente, en el curso de esta semana hasta el sábado 22.

Con la llegada de estos 2,400 nuevos reclusos, desde el viernes a las 12:00 de la noche queda prohibido el vuelo de drones sobre la zona.

La cárcel de Las Parras está diseñada para albergar hasta 8,000 internos, lo que permitiría el cierre definitivo de la antigua Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Informaciones posteriores daban cuenta que en esta primera etapa se entregarían dos cuadrantes de los cinco que posee ese centro penitenciario.

Estos cuadrantes serán el área administrativa y de servicios, denominado el cuadrante 5 y el cuadrante 1 que alojará los privados de libertad recluidos en la cárcel de La Victoria.