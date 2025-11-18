Policía Nacional lamenta el fallecimiento del coronel Lucilo Francisco Vargas

La Dirección General de la Policía Nacional, encabezada por su director general, Ramón Antonio Guzmán Peralta, lamentó el fallecimiento del coronel Lucilo Francisco Vargas, comandante de la dotación policial de Santiago Rodríguez, quien resultó con graves quemaduras durante un incendio ocurrido en horas de la madrugada en el cuartel policial del municipio de Sabaneta.

Guzmán Peralta expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas del alto oficial, al tiempo que destacó su entrega, vocación de servicio y trayectoria ejemplar de más de 38 años de servicio ininterrumpido dentro de la institución.

El coronel Vargas, quien sufrió quemaduras en el 98 % de su cuerpo, no logró superar las severas lesiones a pesar de los esfuerzos médicos realizados. Su fallecimiento fue confirmado mientras recibía atenciones en la Unidad de Quemados del Hospital Luis Eduardo Aybar (Morgan).

El incendio, cuyas causas aún se encuentran bajo investigación, afectó de manera considerable las instalaciones del cuartel policial. Las autoridades trabajan en la determinación del origen del fuego.

El fallecido oficial deja en la orfandad a su esposa, Sandra Mercedes Echavarría Peralta, y a sus dos hijos, Ana Julissa Francisco Echavarría y Emmanuel de Jesús Francisco Echavarría, a quienes la institución ofrece su acompañamiento y solidaridad en este difícil momento.

La Policía Nacional continúa profundizando las indagatorias relacionadas con este lamentable hecho. El informe oficial será dado a conocer tan pronto concluya el proceso investigativo.